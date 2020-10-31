聽新聞
test
0:00 / 0:00
長榮女大生案引恐慌 嘉縣各大學加強巡邏、宣導
台南市長榮大學日前驚傳外籍女大生遭擄殺命案，引起學生人心惶惶，紛紛在社群媒體Dcard討論校園安全死角問題、回想過去曾發生的校園案件，也有學校寄發預防宣導、加強校園安全死角巡邏，希望降低意外發生。
嘉義縣中正大學生聯想起2年前曾發生電擊棒、繩子隨機傷人事件，幸好當時女學生及時逃脫，校方也因此與警方加強合作、巡邏，但有學生向記者反映，校內路燈多照在汽車道上，人行道路燈不夠亮，尤其是機車停車場往研究生宿舍或往體育館沿路、教學區等，有些路燈晚上12點後就關，讓沒開車學生不敢太晚回宿舍。
中正大學主祕楊宇勳回應，2年前的事件後，校內廣設緊急電話，也與嘉縣警局民雄分局合作，只要轄內出現尾隨慣犯會即時通報校方，每棟大樓晚間需學生證或職員證才能進出，廁所安裝緊急警示鈕，並安排校園警衛隊、保全每隔1小時定期巡邏校園，下周將請校長授權盤點校園安檢情況，提高警惕。
南華大學表示，校內設置由學生、教職員及教官組織的夜間巡邏志工隊，固定每周2天檢視校內照明設備、監視器及行車安全等，開學前也固定進行學生安全檢驗，目前校園照明設備完善，也在校園各角落設有緊急電話，學生拿起電話即可聯繫警衛室及教官室。
吳鳳科技大學表示，昨天已針對校內步行通道、角落的照明設備重新通盤檢討，並寄出預防宣導通知書，11月中也將舉行房東座談會，只要校外巷弄需要加強巡邏或照明設備的地點皆可請房東通報，由校方請轄區派出所協助，提醒學生一定要注意自身安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言