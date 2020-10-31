長榮女大生案引恐慌 嘉縣各大學加強巡邏、宣導

台南市長榮大學日前驚傳外籍女大生遭擄殺命案，引起學生人心惶惶，紛紛在社群媒體Dcard討論校園安全死角問題、回想過去曾發生的校園案件，也有學校寄發預防宣導、加強校園安全死角巡邏，希望降低意外發生。

嘉義縣中正大學生聯想起2年前曾發生電擊棒、繩子隨機傷人事件，幸好當時女學生及時逃脫，校方也因此與警方加強合作、巡邏，但有學生向記者反映，校內路燈多照在汽車道上，人行道路燈不夠亮，尤其是機車停車場往研究生宿舍或往體育館沿路、教學區等，有些路燈晚上12點後就關，讓沒開車學生不敢太晚回宿舍。

中正大學主祕楊宇勳回應，2年前的事件後，校內廣設緊急電話，也與嘉縣警局民雄分局合作，只要轄內出現尾隨慣犯會即時通報校方，每棟大樓晚間需學生證或職員證才能進出，廁所安裝緊急警示鈕，並安排校園警衛隊、保全每隔1小時定期巡邏校園，下周將請校長授權盤點校園安檢情況，提高警惕。

南華大學表示，校內設置由學生、教職員及教官組織的夜間巡邏志工隊，固定每周2天檢視校內照明設備、監視器及行車安全等，開學前也固定進行學生安全檢驗，目前校園照明設備完善，也在校園各角落設有緊急電話，學生拿起電話即可聯繫警衛室及教官室。