歹子賣桶仔雞重獲人生 網紅「大仁哥」育幼院雞香傳愛

雲林縣林內鄉民鄭敬仁曾是養雞場小開，年少不學好，全身刺青好勇鬥狠還吸毒，浪蕩江湖20餘載的古惑仔，直到父親過逝才頓悟人生，想從頭開始卻四處碰壁，選擇老家作為重生的起點，把老爸荒廢的雞場重新整頓，精心研製秘方以純古法烤出蔗香十足，口感絕佳的桶仔雞，短短1年多「大仁哥」桶仔雞成網紅，加盟餐車遍布中南部。

鄭敬仁今天在雲林縣議員邱世文引介下，回鄉到一心育幼院親手烤製桶仔雞給院童吃，滿園馨香，特別有愛的味道。曾任雲林縣教育處長的育幼院長陳慶良感謝「大仁哥」的用心，並對其浪子回頭的人生經歷更為感動。

「浪子回頭金不換！」和鄭敬仁同鄉好友的邱世文提起「大仁哥」的過往，打架吸毒混幫派，簡直磬竹難書，如今大仁哥桶仔雞已在全台紅了半天邊，許多人在品嘗美味香雞之餘，不知大仁哥有這段感人的浪子回頭故事。

邱世文說，鄭父原也是林內的養雞大戶，大仁哥年少輕狂，是地方一號頭痛人物，如今洗新革面，歷經無數的挫敗，不怕苦開創出自己一番事業，期間所付出的苦心與毅力，絕非外人所能理解。

「給自己機會很重要！」35歲的鄭敬仁說，後悔是成不了事，要行動才有機會，身為更生人很長一段時間工作四處碰壁，原想學做北平烤鴨人家不教，沒想到回家重整雞園，反而給了自己一條新路，他嚴選黑羽土雞堅持口味和品質，細研藥材祕方，一次次失敗，終能烤出心中想要的口味。

給自己創造機會也為和他同樣遭遇的人帶來生機，14家加盟店或有弱勢或為更生人，採用餐車隨叫隨送，省下店租回饋客人，一隻香嫩肥美的桶仔雞才賣399，好吃又公道很快在網路竄紅。