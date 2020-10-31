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台電、富邦志工攜手 陪長輩們踏青、手做、吃披薩
台電台中區處與富邦證券公司的志工，今攜手一起陪同天主教曉明社會福利基金會的長輩們到「大木塊生態農園」踏青，重溫農耕生活的活動，長輩們不但DIY種植有機蔬菜，製作並品嘗披薩、鳳梨酥，更開心的與各種可愛動物互動與合照，度過了快樂、充實，且充滿歡笑的一天。
台電台中區處副處長岳小娟說，今天的活動，有30位長輩們參加，希望讓他們共同體驗、回味從前的鄉村活動，並自然而然地親近自然、拓展人際關係，迎向健康活力新生活。
她說，台灣已進入高齡化社會，台電公司希望能夠以實際行動支持並關懷銀髮族活動，讓長者活得健康、活得有尊嚴。她也代表台中區處全體同仁捐贈了3萬元的愛心捐款給天主教曉明社會福利基金會，希望能為老人社會福利服務工作盡一份心力。
天主教曉明社會福利基金會執行長黃淑貞說，老年人口增加意味需被照顧的老年人口也越來越多，天主教聖母聖心修女會從26年前就投入老人社會福利服務工作，本著服務社區長者及身心障礙者等弱勢族群的精神，積極展開居家照顧工作，期許能讓失能者在自己熟悉的環境生活，落實「在地老化」的願景，也實踐「福利社區化」的理念。為使相關老人社會工作之服務能永續發展，炎在民國19年前成立天主教曉明社會福利基金會，專責辦理相關老人社會工作。
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