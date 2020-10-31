台南社區營造展風情 用種子、剪粘、地圖說故事

台南市南區區公所今天舉行社造成果發表會，各社區、學校都展現1年來的成果，國宅社區是種子文創體驗、金華社區為美食體驗，區公所推出醃漬泡菜，內容多元又熱鬧。

社造成果發表會在鹽埕出張所旁公園舉行，有明德、金華、新生、國宅、松安等社區，以及龍崗、喜樹國小參加。區長蕭琇華表示，南區的社區營造相當多元，透過成果發表會展現社區活力與創意。她說，今年社區營造計畫，南區有5個社區、兩間學校都提出了計畫，國宅社區以種子文創的體驗活動來展示成果，金華社區也呼應今年的計畫推出了特色美食體驗，公所這邊也以漬達人上場，讓大家體驗漬泡菜。

展示區有松安社區的剪黏、龍崗國小的展示社區為泥塑作品、喜樹國小則是創作的社區地圖、國宅社區是種子文創、明德社區為寫生作品，除了展現社區特色，也展現南區文創實力。