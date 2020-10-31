影／無人機今晚升空8分鐘噴焰火 嘉市光織影舞明閉幕

嘉義市「光織影舞」光影藝術展明天閉幕，今晚將有無人機升空演出8分鐘，排圖案、噴焰火，向遊客道別；市府觀光新聞處4名科長10月每天守候現場服務、無法回家晚餐，被戲稱在光織影舞「坐月子」，聽到參觀者稱讚後直覺，1個月辛苦很值得。

嘉義市觀光新聞處表示，今晚8點無人機將從「生命的色彩」展區旁升空，將過去幾周表演項目做一次聯合演出，搭配地面音樂、光束，在空中列出2020、雙十等圖案後，無人機還會噴發焰火，最後以2021 CU圖案，向遊客相約明年再見。

觀新處長張婉芬表示，光織影舞光影藝術展，至今有近70萬參觀人次，許多市民重複造訪後稱讚，展演成功打響北香湖公園知名度，也積極向朋友推薦，她感謝市府各局處支援，以及工作團隊1個月努力。

觀新處新聞行政科長孫煜勝表示，他和承辦人林志榮、新聞聯繫科長左恆和、觀光工程科長林靖淳，全程參與「光織影舞」規劃、執行，這個月4人輪流駐守公園，被同事戲稱「在公園坐月子」，他負責出入口管制、引導，充分體會觀眾熱情。

孫煜勝說，日前有20多名身障朋友搭遊覽車到北香湖、乘輪椅參觀，他原有意導覽，對方卻說「來過了」，並稱讚北香湖公園環湖步道平坦、寬廣，對輪椅族友善、好評不斷，他聽到對方稱讚，內心感動不已。