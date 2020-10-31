聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／無人機今晚升空8分鐘噴焰火 嘉市光織影舞明閉幕
嘉義市「光織影舞」光影藝術展明天閉幕，今晚將有無人機升空演出8分鐘，排圖案、噴焰火，向遊客道別；市府觀光新聞處4名科長10月每天守候現場服務、無法回家晚餐，被戲稱在光織影舞「坐月子」，聽到參觀者稱讚後直覺，1個月辛苦很值得。
嘉義市觀光新聞處表示，今晚8點無人機將從「生命的色彩」展區旁升空，將過去幾周表演項目做一次聯合演出，搭配地面音樂、光束，在空中列出2020、雙十等圖案後，無人機還會噴發焰火，最後以2021 CU圖案，向遊客相約明年再見。
觀新處長張婉芬表示，光織影舞光影藝術展，至今有近70萬參觀人次，許多市民重複造訪後稱讚，展演成功打響北香湖公園知名度，也積極向朋友推薦，她感謝市府各局處支援，以及工作團隊1個月努力。
觀新處新聞行政科長孫煜勝表示，他和承辦人林志榮、新聞聯繫科長左恆和、觀光工程科長林靖淳，全程參與「光織影舞」規劃、執行，這個月4人輪流駐守公園，被同事戲稱「在公園坐月子」，他負責出入口管制、引導，充分體會觀眾熱情。
孫煜勝說，日前有20多名身障朋友搭遊覽車到北香湖、乘輪椅參觀，他原有意導覽，對方卻說「來過了」，並稱讚北香湖公園環湖步道平坦、寬廣，對輪椅族友善、好評不斷，他聽到對方稱讚，內心感動不已。
「嘉義人好熱情！」觀光旅遊代科長林志榮說，1名外縣市來的阿嬤說，到市區吃冰順便詢問北香湖公園位置，沒想到隔桌一對情侶即主動載她到公園，阿嬤入公園參觀，也稱讚公園之美，這些回饋都讓他覺得，這個月辛苦很值得。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言