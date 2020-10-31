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南一中校長與學生成功甩肉 胖哥成帥哥
為了協助學生控制體重，台南一中開了體位控制班，台南二中則開了選修課「我的健康日誌」，其中台南一中高二學生林平讓入學時97公斤，暑假減到85公斤，胖哥成了帥哥；南一中校長廖財固則在半年裡甩了11公斤贅肉。
台南一中護理師劉乃瑛表示，「健康體位Let's go」體重控制班，鼓勵BMI身體質量指數大於卅的學生參加，已推了5年，利用周四、周五放學後運動，並宣導正確的飲食觀念。去年起因新課綱的影響，改為班會時間運動，若沒法參加，就自行安排時間運動，學校會透過APP系統，了解學生每天有無運動，以及消耗多少熱量。
高一生林平讓入學時97公斤，參加體重控制班後，因能自我要求，到了今年暑假，已降到85公斤，腰圍減了5.5公分。林平讓說，自己知道太胖了必須減肥，因此每天飯後都一定要走路。現在回到祖父母家，阿公都誇他變帥了，超有成就感。
劉乃瑛說，減重成績最亮眼的是去年畢業的學生，入學體重89.9公斤，畢業時63.8公今。校長廖財固也略為肥胖，他也加入減重行列，，在無冷氣中每天晚上踩飛輪50分鐘，接著再做爆汗操，今年暑假已從93公斤減為82公斤，目前每天跑步，維持標準身材。
台南二中則是開選修課引導學生健康飲食，把贅肉變為肌肉，老師凌美影表示，這是因應新課綱開的課程，除了減肥也建立學習歷程檔案，有助於未來申請學校。不過，胖學生來修的並不多，多數都是愛運動的學生來修，想提升肌耐力，其中重量訓練課程較辛苦，但學生上過後反而愛上了。鄭姓學生說，雖然重量訓練後，肌肉會痠痛，但想到可增加肌肉量，再痠痛也值得。>
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