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打造國家級無人機產業基地 嘉縣府、中科院合作

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣原台體大太保校區將成為亞洲無人機產業與研發重要基地。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣原台體大太保校區將成為亞洲無人機產業與研發重要基地。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣政府聯合中科院、台灣經濟研究院及8家無人機產業單位簽署合作意向書，預計邀請中科院100多名無人機頂尖人才進駐閒置多年的台體大太保校區，打造亞洲無人機產業與研發重要基地。

嘉義縣府今天舉辦無人機技術研討會以及飛行展示活動，現場展現無人機在農業、巡檢、通訊、物流和群飛等多元應用，傍晚台灣希望創新團隊也將在縣府前廣場帶來200架無人機群飛表演。

中科院長張忠誠表示，中科院核心任務是國防科研及帶動民間發展，54公頃的民雄航太園區已編列6億多購地費用，100多名菁英明年將進駐台體大，以後無人機的研發能量都在嘉義，航太園區其中27公頃土地用途與規畫將與縣府密切配合，相信一定能為嘉義帶來繁榮與發展。

嘉義縣長翁章梁表示，很難得台灣無人機頂尖人才齊聚嘉義，配合國機國造政策，中科院在民雄已將設立航太園區，其中無人機研發是非常重要的一環，配合中科院及民間的研發實力，縣府將提供台體大原有校區及周邊空域成為研發及測試基地，開啟嘉義縣無人機產業群聚鏈里程碑。

嘉義縣府今年5月與中科院聯手提案，向行政院爭取於中科院民雄航太園區設置國家級無人機研發驗證測試中心，更計畫活化原台體大太保校區作為產學研發中心，規畫產業專屬空域，讓廠商可在產學研發中心大樓內研發，下樓就可直接測試飛行，加速我國無人機廠商的研發效率及進程。

縣府表示，將向中央爭取在航太園區設置全台第一所國家級無人機學院，吸引人才推動無人機國家隊，提升無人機研發與商業技術水準，讓產業更多元，將年輕人留在嘉義工作，提升嘉義縣整體經濟發展，並形成區域科技創新生態系。

嘉義縣政府聯合中科院、台灣經濟研究院及8家無人機產業單位今天簽署無人機合作意向書。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府聯合中科院、台灣經濟研究院及8家無人機產業單位今天簽署無人機合作意向書。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）與中科院長張忠誠（右）今天簽署無人機合作意向書。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）與中科院長張忠誠（右）今天簽署無人機合作意向書。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府聯合中科院等單位今天簽署無人機合作意向書，預計運用閒置多年的台體大太保校區，打造亞洲無人機產業與研發重要基地。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府聯合中科院等單位今天簽署無人機合作意向書，預計運用閒置多年的台體大太保校區，打造亞洲無人機產業與研發重要基地。記者陳玫伶／攝影

嘉義 中科院

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