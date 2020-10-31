正值水荒濁水溪快見底 雲林人扛笱搶水體驗缺水苦

雲林縣林內鄉烏塗社區重現早年「搶水」文化，今天舉辦「濁溪搶水節」，抬著竹編的笱在水田中賽跑，體驗先人墾荒搶水的辛勞與智慧，「衝呀！」林內鄉長張維錚率先帶隊下水，合力扛著籠仔笱向前衝，許多人摔得滿身泥水，卻笑得樂陶陶，也贏得滿場掌聲，目前正值水荒之際，這場搶水賽更具教義，讓小朋友懂得珍惜水資源。

林內鄉長張維錚說，濁水溪是雲林水源之母，早年居民為導溪水入圳，以竹子編製的「籠仔笱」阻擋溪流，再引流灌溉，遇水量過大時會沖垮籠仔笱，居民必須用最快速度重新安置，以免斷水，這種緊急換笱的搶救過程，形成日後特有的「搶水」文化，卻隨時代演變漸被遺忘，透過搶水節教育飲水思源，意義非凡。

烏塗社區總幹事林建安說，為重現早年搶水文化，請來耆老編織籠仔笱，並教年輕一輩如何抬笱，重新認識抬笱搶水的由來，感受先人和大自然搶水之苦。

水土保持局南投分局長陳榮俊說，濁溪搶水節是推動水圳文化保存重要一環，期待借由傳統搶水競賽，讓農村文化淵遠流長，目前缺水，農作需要灌溉，透過這場搶水節讓大家更體會珍惜水資源的重要。

林建安說，濁水溪是母親之河，孕育豐饒物產，先人製作「籠仔笱」築壩引水灌溉，造就林內豐富物產，尤其林內芋頭聞名全台，烏塗社區以歷史背景延傳在地搶水文化，宏揚先民胼手胝足的智慧與辛勞。