快訊

長榮女大生遭擄殺 蔡英文向受害者家屬、馬來西亞國民道歉了

兒子鑄下擄殺大錯收押 鄰居：凶嫌雙親自責不敢回家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正值水荒濁水溪快見底 雲林人扛笱搶水體驗缺水苦

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣林內鄉烏塗社區的扛籠仔笱搶水大賽，精彩有趣更饒富飲水思源教義。記者蔡維斌／攝影
雲林縣林內鄉烏塗社區的扛籠仔笱搶水大賽，精彩有趣更饒富飲水思源教義。記者蔡維斌／攝影

雲林縣林內鄉烏塗社區重現早年「搶水」文化，今天舉辦「濁溪搶水節」，抬著竹編的笱在水田中賽跑，體驗先人墾荒搶水的辛勞與智慧，「衝呀！」林內鄉長張維錚率先帶隊下水，合力扛著籠仔笱向前衝，許多人摔得滿身泥水，卻笑得樂陶陶，也贏得滿場掌聲，目前正值水荒之際，這場搶水賽更具教義，讓小朋友懂得珍惜水資源

林內鄉長張維錚說，濁水溪是雲林水源之母，早年居民為導溪水入圳，以竹子編製的「籠仔笱」阻擋溪流，再引流灌溉，遇水量過大時會沖垮籠仔笱，居民必須用最快速度重新安置，以免斷水，這種緊急換笱的搶救過程，形成日後特有的「搶水」文化，卻隨時代演變漸被遺忘，透過搶水節教育飲水思源，意義非凡。

烏塗社區總幹事林建安說，為重現早年搶水文化，請來耆老編織籠仔笱，並教年輕一輩如何抬笱，重新認識抬笱搶水的由來，感受先人和大自然搶水之苦。

水土保持局南投分局長陳榮俊說，濁溪搶水節是推動水圳文化保存重要一環，期待借由傳統搶水競賽，讓農村文化淵遠流長，目前缺水，農作需要灌溉，透過這場搶水節讓大家更體會珍惜水資源的重要。

林建安說，濁水溪是母親之河，孕育豐饒物產，先人製作「籠仔笱」築壩引水灌溉，造就林內豐富物產，尤其林內芋頭聞名全台，烏塗社區以歷史背景延傳在地搶水文化，宏揚先民胼手胝足的智慧與辛勞。

今天來自全國各學校與社區組成的搶水隊，展開熱烈的抬笱搶水大賽，還有小農市集，籠仔笱DIY，精彩熱鬧。

雲林縣林內鄉烏塗社區的扛籠仔笱搶水大賽，精彩有趣更饒富飲水思源教義。記者蔡維斌／攝影
雲林縣林內鄉烏塗社區的扛籠仔笱搶水大賽，精彩有趣更饒富飲水思源教義。記者蔡維斌／攝影
雲林縣林內鄉烏塗社區的扛籠仔笱搶水大賽，精彩有趣更饒富飲水思源教義。記者蔡維斌／攝影
雲林縣林內鄉烏塗社區的扛籠仔笱搶水大賽，精彩有趣更饒富飲水思源教義。記者蔡維斌／攝影

濁水溪 水資源

延伸閱讀

中部5縣市農特產聯展 雲林良品人氣旺保證買了還想買

蒜頭飆天價 全台已超種500公頃

彰化八卦山神秘「雙塔」 儲水8萬噸是救急活水

李鴻源：台灣人沒資格談缺水 蓋60座汙水回收廠可解決

相關新聞

打造國家級無人機產業基地 嘉縣府、中科院合作

嘉義縣政府聯合中科院、台灣經濟研究院及8家無人機產業單位簽署合作意向書，預計邀請中科院100多名無人機頂尖人才進駐閒置多...

正值水荒濁水溪快見底 雲林人扛笱搶水體驗缺水苦

雲林縣林內鄉烏塗社區重現早年「搶水」文化，今天舉辦「濁溪搶水節」，抬著竹編的笱在水田中賽跑，體驗先人墾荒搶水的辛勞與智慧...

結婚率年年降 台南教師未婚聯誼覓良緣

國內結婚率逐年下降，今年受疫情影響，結婚人數更少，截至9月僅8萬4千多對。台南市教育產業工會與教師會今天結合各企業在走馬...

到阿里山體驗藍晒、音樂會 嘉義林管處推冬季饗宴

林務局嘉義林區管理處將於11月14日上午推出「阿里山四季活動最終章-冬季日出饗宴」邀遊客日出後至阿里山植物園，聽著樂團演...

中部5縣市農特產聯展 雲林良品人氣旺保證買了還想買

台中、南投、彰化、雲林、苗栗中部5縣市聯手打造「2020中台灣農業行銷展售會」即日起到11月1日在南投縣中興新村中興會堂...

西螺分局原地重建 臨時分局掛牌開張

雲林縣西螺分局舊廳舍將原地重建，臨時分局將搬至西螺鎮廣興里59之2號的廣興教育農園，基於治安機動性，原設在西螺分局的西螺...

照料癱兒21年問「你何時要死」 慈母坦言負荷並不甜蜜

今年66歲的陳心惠照顧癱瘓兒子胡嘉文21年，母子相伴靠著信仰走出絕望谷底，陳坦言照料癱兒的負荷並不甜蜜，腦中曾閃過雙雙燒...

影／市府下通牒公園不可擺攤 立委王美惠協調籲延期

嘉義市政府近期宣布斥資2500萬元，全面修建「嘉義公園」老舊環境及設施，並對公園攤販開立勸導單，勿在公園擺攤、未來將開罰...

硬質玉米及青割玉米發芽率不佳 台南爭取全市現金救助

農委會10月29日公告台南市鹽水區、學甲區硬質玉米及青割玉米為辦理9月至10月乾旱農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲指...

台南土城夜市下月熄燈？ 聖母廟：商議中

營業30年的土城聖母廟夜市驚傳下月熄燈，攤商29日收到正統鹿耳門聖母廟管委會公告，要求11月22日停業，民眾聞訊震驚「在...

50輛骨董車 下月7-9日嘉義踩街

阿里山國家風景區管理處、嘉義市旅館公會、嘉義市美術館和台灣古董車發展協會等單位，下月7至9日在嘉義市辦骨董車展示大遊行，...

嘉縣勞工暨青年發展處 下周掛牌

嘉義縣政府重視青年與勞工就業及權益需求，11月2日成立勞工暨青年發展處並掛牌，縣長翁章梁昨天公布，處長由35歲嘉縣工商投...

熱門新聞

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

照料癱兒21年問「你何時要死」 慈母坦言負荷並不甜蜜

影／屏東勝利星村眷村修復 點交時變「垃圾場」業者氣炸

車道傻傻分不清！ 龍潭中原路頻傳汽車逆向行駛

台灣民俗村何去何從？ 彰化縣府證實業者申請變更為工業區

林口公車難等？ 新北：要求業者監控班車、搭乘情形

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。