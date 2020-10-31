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結婚率年年降 台南教師未婚聯誼覓良緣

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育產業工會今天結合多個企業工會舉辦單身聯誼活動，為單身教師找對象。圖／南市教育產業工會提供
台南市教育產業工會今天結合多個企業工會舉辦單身聯誼活動，為單身教師找對象。圖／南市教育產業工會提供

國內結婚率逐年下降，今年受疫情影響，結婚人數更少，截至9月僅8萬4千多對。台南市教育產業工會與教師會今天結合各企業在走馬瀨農場舉辦單身聯誼，讓單身教師有認識異性的機會。

台南市教育產業產業工會理事長侯俊良表示，這次參加人數約120人，許多年輕朋友從一報到就把握機會，彼此留下電話資料，也透過體驗等活動了解彼此，希望藉由認識能有好的開始並結下好緣。

侯俊良說，根據內政部統計資料，從2015年起，結婚對數不斷下滑，從每年15萬多對下滑到去年的13萬對，粗結婚率從6.56% 跌到5.74%，今年受疫情影響，至9月的結婚對數84000多對。

老師平日忙於教學，假日也常要備課，相對之下比較沒有時間參與社交活動、認識新朋友，南市產業工會表示，希望藉由一日遊行程，安排互動認識，並透過趣味活動，讓單身未婚教師認識異性，進而相互認識，規畫進一步的交往。

台南市教育產業工會與台南市教師會今年結合台電工會、台水工會、台糖工會、台鹽工會、中華電信工會、中華郵政工會台南分會、石油工會、台南市立醫院、台銀企業工會等舉辦單身聯誼活動，讓20至40歲之未婚單身會員透過健康、安全的活動彼此認識交流。

結婚 單身聯誼活動 疫情

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