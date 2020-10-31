到阿里山體驗藍晒、音樂會 嘉義林管處推冬季饗宴

林務局嘉義林區管理處將於11月14日上午推出「阿里山四季活動最終章-冬季日出饗宴」邀遊客日出後至阿里山植物園，聽著樂團演出、感受早晨冬陽的溫暖，單人票500元可享藍晒圖明信片體驗、限量100分冬日野餐墊、日出餐盒、拍立得體驗等冬季限定好禮，歡迎民眾報名。

嘉義林管處長張岱表示，為讓民眾更直接感受阿里山美好，阿里山四季活動以民眾日常休閒活動拉到2400公尺的高山上舉行為企畫概念，而冬季以野餐發想，搭配阿里山獨有五感體驗，地點選在鄰近小笠原山的阿里山植物園，報名民眾欣賞完日出，可散步到植物園草地上，享用餐盒、喝阿里山好茶。

林管處表示，遊樂區進入秋冬季節，在小笠原山360度觀景平台上，有機會一次擁有日出、雲海、森林、晚霞等大景，還可欣賞紅榨楓與各種變色葉植物轉黃變紅的美景，活動當天邀請Fellows樂團，以結合「指彈」與「人聲」進行演出，現場也安排手作藍晒明信片教學，豐富五感體驗可一次帶走阿里山冬季的美好。