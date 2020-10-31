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中部5縣市農特產聯展 雲林良品人氣旺保證買了還想買
台中、南投、彰化、雲林、苗栗中部5縣市聯手打造「2020中台灣農業行銷展售會」即日起到11月1日在南投縣中興新村中興會堂前廣場盛大展出，各縣市以特色農特產規劃5個主題展售區，約150個攤位，網羅中部縣市當季農產和加工品，結合優質農會、產銷班、合作社、青農與小農，民眾可採購新鮮安全農產，更可展現中部縣市農業“5”夠好味。
雲林首推雲林良品，展現獨樹一格的特色，雲林縣長張麗善表示，歷經食安風暴，國人對於食安越重視，雲林良品強調屬地主義，透過嚴謹的把關機制，將極具雲林特色的農特產品、文創商品及場域納入雲林良品，提高附加價值與市場區隔，目前已有284件的產品通過審核，縣府積極建立多元行銷管道，媒合通路上架例如全家、全聯、楓康、石二鍋、新光三越百貨等，建立創新品牌。
張麗善表示，雲林是農業大縣，農業總產值近800億元，連續5年拿下全國第一，全縣20個鄉鎮市，得天獨厚產出各種優質農產，一直是雲林人最引以為傲的資源，古坑咖啡、西螺醬油和米、崙背鮮奶、大埤酸菜、林內木瓜、水林甘藷、北港花生與麻油，都在國內享賦盛名，這次結合23家雲林良品業者參與，希望全國各地的民眾，歡迎到雲林良品館選購優質良品，保證收穫滿滿。
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