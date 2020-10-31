西螺分局原地重建 臨時分局掛牌開張

雲林縣西螺分局舊廳舍將原地重建，臨時分局將搬至西螺鎮廣興里59之2號的廣興教育農園，基於治安機動性，原設在西螺分局的西螺派出所，則搬至距離西螺市區較近的道之驛雲林形象物產館，西螺分局籲請洽公民眾到臨時處局、所接洽。

今天西螺分局在廣興教育農園舉行臨時辦公廳舍揭牌啟用儀式，副縣長謝淑亞及地方各界到場致意。

西螺分局位於西螺鎮公正路213號鬧區中心，民國52年使用至今，已58年歷史，建築老舊加上921大地震結構樑壁受損，最近決議原地重建。副縣長謝淑亞代表縣長張麗善主持臨時辦公廳舍揭牌儀式，她相信未來新建廳舍，將可帶來更有效能的辦公環境。

西螺分局將原地重建，新建工程總經費約1億9990餘萬元，為地下1樓、地上4層，外觀融合西螺延平老街元素，總面積約1500坪，預計111年12月底完工。除了分局，為因應西螺市區治安機動性，原設在分局的西螺派出所暫遷至西螺鎮振興里116號，道之驛雲林形象物產館