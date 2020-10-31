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萬聖節南瓜燈怎麼做？嘉大學生自製：南瓜要挖薄
今天是西洋萬聖節，嘉義大學園藝學系學生，日前在園藝場實習課程，以南瓜為材料，讓學生學習園藝裁培管理、加工製作南瓜燈，近日每當夜幕籠罩，學生就將自製美麗南瓜燈點亮，為嘉大園藝館中廊營造出萬聖節氣氛。
園藝學系副教授張栢滄表示，在美國修讀博士機緣，對美國萬聖節活動感到有趣，特別研究當地文化及南瓜燈製作方法，回臺在嘉大任教期間，每年萬聖節前夕，為讓學生有不一樣體驗，實習課時準備車輪南瓜，以2人一組同心協力挖薄南瓜肉雕刻南瓜，製作應景南瓜燈。
他說，以往都以東昇南瓜品種作為實習材料，今年因產期未到，改以車輪南瓜替代，黃色瓜皮品種，剛好與秋季感覺相呼應。
張柏滄說明，製作南瓜燈是有技巧的，南瓜蓋的開口切面要斜切、不能直切，若直切會讓南瓜蓋掉進南瓜內；南瓜肉要挖得越薄越透光，效果越好。
園藝學系學生坦言，從來沒有想要去挖南瓜，對南瓜的印像是用來吃的，在萬聖節時做南瓜燈感受相當深刻，藉由這次機會動手做南瓜燈，雖然挖得很辛苦，但很有趣也相當有成就感。
萬聖節是西方傳統的節日也俗稱萬鬼節，現今也成為許多亞洲國家流行的節日，許多幼稚園或國小學童在萬聖節前夕，會藉這個機會裝扮成吸血鬼、小幽靈或骷顱頭等特殊造型，四處收集糖果，並製作南瓜燈應景。
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