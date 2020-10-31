影／市府下通牒公園不可擺攤 立委王美惠協調籲延期

嘉義市政府近期宣布斥資2500萬元，全面修建「嘉義公園」老舊環境及設施，並對公園攤販開立勸導單，勿在公園擺攤、未來將開罰，攤商向立委王美惠陳情，昨在服務處召開協調會，王美惠建議延後擺攤最後期限，讓攤販有充足時間因應。

嘉義市政府建設處副處長羅資政表示，攤販在公園擺攤本來就是違法的，如果開放的話會影響到其他民眾的權益，市府近期已收到許多市民檢舉，公園管理科已開出勸導單，未來會配合環保局等單位做聯合稽查，針對立委和攤商建議會帶回市府研議。

莊姓攤商說，在公園附近擺攤快20年了，從張文英開始就在附近賣自家生產農產品，原擺攤在公園外，後來跟著大家轉進來公園內擺攤，有規範時間，凃醒哲當市長時沒有趕她們，但黃敏惠當市長就常來說不可以擺了，這次還訂下時間，聽說11月2日要取締，可能真的不讓大家擺攤了。

「不可以亂丟垃圾！」另一攤販坦言，某些攤商擺攤後垃圾不清、甚至亂丟被人檢舉，這的確不好，但他們在這裡擺攤，方便公園運動的人購物買菜，希望政府幫忙解決，不要只是強力驅趕。

昨天協調會上，多名長期在嘉義公園擺攤民眾都向王美惠陳情，市府建設處公園管理科長趙柏烽也到場說明；攤商指近期收到市府建設局公告，11月2日起不得於公園擺攤，認為非常不合理，強調多年來都是自耕自賣，沒有遇過這樣取締，希望王美惠出面溝通協調，勿讓市府打壓人民生計。