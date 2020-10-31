硬質玉米及青割玉米發芽率不佳 台南爭取全市現金救助

農委會10月29日公告台南市鹽水區、學甲區硬質玉米及青割玉米為辦理9月至10月乾旱農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲指示農業局主動邀請台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等人員組成勘查小組，前往各地種植區勘查災損情形，以利向中央爭取全市現金救助。

農業局邀集臺南區農業改良場、農糧署南區分署、新營區公所、佳里區公所、將軍區公所等單位人員組成勘查小組，前往將軍區、佳里區及新營區硬質玉米及青割玉米田區勘災，勘查結果顯示，將軍區、佳里區及新營區硬質玉米及青割玉米因受乾旱影響，導致發芽率不佳及缺株，損害程度均已達災損救助標準。