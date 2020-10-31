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硬質玉米及青割玉米發芽率不佳 台南爭取全市現金救助

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鹽水及學甲區硬質玉米及青割玉米乾旱發芽率不佳，台南農業局爭取全市現金救助。圖／農業局提供
台南鹽水及學甲區硬質玉米及青割玉米乾旱發芽率不佳，台南農業局爭取全市現金救助。圖／農業局提供

農委會10月29日公告台南市鹽水區、學甲區硬質玉米及青割玉米為辦理9月至10月乾旱農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲指示農業局主動邀請台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等人員組成勘查小組，前往各地種植區勘查災損情形，以利向中央爭取全市現金救助。

農業局邀集臺南區農業改良場、農糧署南區分署、新營區公所、佳里區公所、將軍區公所等單位人員組成勘查小組，前往將軍區、佳里區及新營區硬質玉米及青割玉米田區勘災，勘查結果顯示，將軍區、佳里區及新營區硬質玉米及青割玉米因受乾旱影響，導致發芽率不佳及缺株，損害程度均已達災損救助標準。

農業局立即依勘查結果提報農糧署，協助農友爭取農業天然災害現金救助；局長謝耀清呼籲農友，倘有相關災情出現，請農友立即向各土地所在地區公所通報，俾依相關規定辦理，儘速協助農民復耕，若有任何相關栽培管理技術問題，可洽台南區農業改良場諮詢協助。

台南鹽水及學甲區硬質玉米及青割玉米乾旱發芽率不佳，台南農業局爭取全市現金救助。圖／農業局提供
台南鹽水及學甲區硬質玉米及青割玉米乾旱發芽率不佳，台南農業局爭取全市現金救助。圖／農業局提供
台南鹽水及學甲區硬質玉米及青割玉米乾旱發芽率不佳，台南農業局爭取全市現金救助。圖／農業局提供
台南鹽水及學甲區硬質玉米及青割玉米乾旱發芽率不佳，台南農業局爭取全市現金救助。圖／農業局提供

軍區 農糧署 災損

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