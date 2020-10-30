聽新聞
test
0:00 / 0:00
女大生遭擄走現場損壞路燈傍晚修復 兩側雜草清除
長榮大學女生遭擄走殺害，現場台鐵支線橋下道路路燈遭質疑損毀未維修。歸仁區公所下午表示，該段道路兩側路燈為工務局於數年前裝設，並由歸仁公所派工維護管理，前次通報維修為去年6月修繕完畢，至案發時間則再無通報紀錄。傍晚女大生遭擄走地點損壞路燈已修復，並清理兩側雜草。
今天有學生痛批女生遭擄走便道「一直都黑漆漆的」，當地民眾表示，常有人偷剪電纜、破壞變電器，路燈常因而壞掉待修。晚間破損路燈，當地居民希望這次修好以後，電路不會再被破壞。
區公所表示，今邀集長榮大學及市府路燈維修廠商現地勘查，市府路燈維修廠商查看目前路燈線路完整、並無遭破壞現象，且查電路開關箱，惟兩路線路開關跳脫，估計影響盞數為5到10盞，已現場復歸開關。另燈泡疑有零星損壞，已請台電送電後巡查修繕。
公所指出，長榮大學認為該段路燈照度希望提升，將與工務局協商、路口處增設監視器通知歸仁分局處理、橋下綠帶雜草已派工清除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言