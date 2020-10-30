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女大生遭擄走現場損壞路燈傍晚修復 兩側雜草清除

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
女大生遭擄走現場損壞路燈傍晚修復點亮，兩側雜草清除。記者周宗禎／攝影
女大生遭擄走現場損壞路燈傍晚修復點亮，兩側雜草清除。記者周宗禎／攝影

長榮大學女生遭擄走殺害，現場台鐵支線橋下道路路燈遭質疑損毀未維修。歸仁區公所下午表示，該段道路兩側路燈為工務局於數年前裝設，並由歸仁公所派工維護管理，前次通報維修為去年6月修繕完畢，至案發時間則再無通報紀錄。傍晚女大生遭擄走地點損壞路燈已修復，並清理兩側雜草。

今天有學生痛批女生遭擄走便道「一直都黑漆漆的」，當地民眾表示，常有人偷剪電纜、破壞變電器，路燈常因而壞掉待修。晚間破損路燈，當地居民希望這次修好以後，電路不會再被破壞。

區公所表示，今邀集長榮大學及市府路燈維修廠商現地勘查，市府路燈維修廠商查看目前路燈線路完整、並無遭破壞現象，且查電路開關箱，惟兩路線路開關跳脫，估計影響盞數為5到10盞，已現場復歸開關。另燈泡疑有零星損壞，已請台電送電後巡查修繕。

公所指出，長榮大學認為該段路燈照度希望提升，將與工務局協商、路口處增設監視器通知歸仁分局處理、橋下綠帶雜草已派工清除。

女大生遭擄走現場損壞路燈傍晚修復 。
女大生遭擄走現場損壞路燈傍晚修復 。
女大生遭擄走現場損壞路燈傍晚修復點亮。記者周宗禎／攝影
女大生遭擄走現場損壞路燈傍晚修復點亮。記者周宗禎／攝影

長榮大學 監視器

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