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嘉義巡山員徵才薪資近4萬 半個月還沒有人報名

中央社 / 嘉義市30日電

嘉義林管處將於12月招考6名森林護管員（巡山員），巡山員基本月薪新台幣3萬30元，加上偏遠加給及巡護作業費，最高達3萬9000元，但自16日起報名，尚未有人報考。

林務局嘉義林區管理處今天表示，將於12月5日、6日辦理約僱森林護管員甄試，這次招考名額共6名，包含特別保障原住民族名額1名。

嘉義林管處人事室主任蔣瑜娟指出，報名日期自10月16日至11月16日止，不過，開放報名至今半個月，還沒有人完成報名手續，因報名須附上體檢表，部分欲報考民眾，還在等待體檢結果，因此，至今還沒有人報名。

嘉義林管處指出，只要錄取巡山員，每月基本待遇3萬30元，若在高山或偏遠地區服務，最高可增加5000元加給；另外，還有「山地巡護作業費」福利報酬，平均增加2000元至4000元獎金，因此，薪資最高可達3萬9000元，待遇大幅提升。

嘉義林管處表示，森林護管員從事森林資源管理、步道巡護、治山防災、林道維護等工作，工作穩定，一年一聘。今年因招考名額少，將與屏東林管處一起辦理甄試，於12月5日及6日在嘉義市進行術科考試、筆試與口試。

森林護管員甄試分2階段舉行，第1階段術科測驗是實地騎乘150CC循環檔機車及負重跑走，成績合格才能參加第2階段筆試與口試。一律採通訊報名方式，不受理現場與電子郵件報名。簡章暨報名表，可至嘉義林區管理處網頁下載。

嘉義 屏東

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