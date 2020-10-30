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新住民媳婦與在地婆婆歡喜下廚 食物串起溫暖婆媳關係

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉衛生所在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流。圖／盧鴻毅提供
嘉義縣民雄鄉衛生所在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流。圖／盧鴻毅提供

嘉義縣民雄鄉衛生所為促進新住民媳婦與台灣在地婆婆廚藝料理溝通，在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流，了解不同文化食物烹煮方式口味，讓食物滋味為家建立溫暖婆媳關係與溝通。

民雄衛生所邀當地新住民媳婦與公婆參與，現場備有各國料理，包括咖哩、越式口味春捲、涼拌木瓜絲等美食，還有台灣婆婆最愛油飯、炒麵、雞捲及魚丸湯等，邀台灣婆婆示範拿手料理，教導新住民媳婦如何烹煮台灣家常菜。

來自越南、印尼等國新住民媳婦把家鄉拿手菜作法，與在地婆婆分享，包括魚露等佐料在她們家鄉菜烹調重要性，以及何種情況，她們會在食物加辛香料，或春捲口味可以因台灣人口味進行調配。

曾在簡餐店當廚師的台灣婆婆何蕭色說，她有3名媳婦，2人來自越南，1人印尼華僑，她很喜歡媳婦做的春捲及木瓜絲涼拌，台灣人較不習慣魚露，她特別喜歡，媳婦煮的菜她完全接受，還常帶媳婦一起做台灣菜；雖然越南媳婦煮的肉味道比較不足，但媳婦炒青菜一級棒，很好吃。

越南新住民媳婦阮燕兒說，婆婆廚藝很好，廚房她的角色是助理，婆媳兩人常在廚房中相互學習。他最愛婆婆煮的滷豬腳，口味很棒，這是她目前還學不來的料理。

規畫活動的中正大學傳播系教授盧鴻毅說，文化交融在當前多元社會是重要課題，食物就是「溝通」，如果婆媳可以從料理交流下手，相信廚房不會是婆媳爭戰地方，反是家中展現溫暖有愛的場域。

長庚科大護理系副教授洪瑞鎂指出，料理PK活動是文化交融美好典範，婆媳將自己家鄉口味分享給對方，讓家中餐桌菜色變得更多元。民雄衛生所主任許珮綺說，透過料理廚藝活化，延緩長輩失能，婆媳料理有共識，彼此相處就平順。

嘉義縣民雄鄉衛生所在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流。圖／盧鴻毅提供
嘉義縣民雄鄉衛生所在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流。圖／盧鴻毅提供
嘉義縣民雄鄉衛生所在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流。圖／盧鴻毅提供
嘉義縣民雄鄉衛生所在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流。圖／盧鴻毅提供
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嘉義縣民雄鄉衛生所在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流。圖／盧鴻毅提供
嘉義縣民雄鄉衛生所在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流。圖／盧鴻毅提供
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嘉義縣民雄鄉衛生所在長庚科技大學及中正大學「大學社會責任」 (USR)計畫支持下，下午舉辦婆媳料理PK，彼此廚藝展演交流。圖／盧鴻毅提供
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