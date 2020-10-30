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嘉縣勞工暨青年發展處下周成立 翁章梁公布處長陳奕翰

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府11月2日成立勞工暨青年發展處並掛牌，縣長翁章梁今天公布處長由嘉縣工商投資發展策進會副總幹事陳奕翰接任。圖／縣府提供
嘉義縣政府11月2日成立勞工暨青年發展處並掛牌，縣長翁章梁今天公布處長由嘉縣工商投資發展策進會副總幹事陳奕翰接任。圖／縣府提供

嘉義縣政府重視青年與勞工的就業及權益需求，11月2日成立勞工暨青年發展處並掛牌，縣長翁章梁今天公布，處長由嘉縣工商投資發展策進會副總幹事陳奕翰接任，翁章梁說，陳奕翰歷練完整，細心、勇於嘗試的特質，正是勞青處長的最佳人選。

勞青處首任處長陳奕翰，35歲，是嘉義縣子弟，中埔鄉人，國立彰化師範大學畢業，曾從事教職，多年來積極參與公共事務，擔任工策會副總幹事期間，負責協助縣府推展各項招商，以及建立產業界與縣府溝通平台工作。

勞青處組識編制三個科，由原縣社會局移出勞工行政科及勞資關係科，並新成立青年發展科。

翁章梁說，縣府正進行馬稠後產業園區後期土地標售工作，有廠商跟他說，之前不曾接觸過政府的土地標售案，面對一大本的投標手冊，資料也不知道如何準備起，所幸有陳奕翰居間協助，不厭其煩的說明，一次兩次甚至三次協助業者補正資料，業者甚至開玩笑地說，除了價格沒有指導之外，其他的陳副總幹事全幫了。

嘉縣有5000多家企業，百分之98以上是中小企業，相對衍生企業資源不足，以及亟需青年勞動人口等問題，面對未來，如何在有限資源下，照顧勞工福祉，促進勞資和諧又能帶動地方經濟發展，了解青年需求，提供切合青年創業、返鄉及發展方案與機會，改善僵化多時的人口結構，將是陳奕翰的首要工作。

青年 翁章梁

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