嘉縣勞工暨青年發展處下周成立 翁章梁公布處長陳奕翰

嘉義縣政府重視青年與勞工的就業及權益需求，11月2日成立勞工暨青年發展處並掛牌，縣長翁章梁今天公布，處長由嘉縣工商投資發展策進會副總幹事陳奕翰接任，翁章梁說，陳奕翰歷練完整，細心、勇於嘗試的特質，正是勞青處長的最佳人選。

勞青處首任處長陳奕翰，35歲，是嘉義縣子弟，中埔鄉人，國立彰化師範大學畢業，曾從事教職，多年來積極參與公共事務，擔任工策會副總幹事期間，負責協助縣府推展各項招商，以及建立產業界與縣府溝通平台工作。

勞青處組識編制三個科，由原縣社會局移出勞工行政科及勞資關係科，並新成立青年發展科。

翁章梁說，縣府正進行馬稠後產業園區後期土地標售工作，有廠商跟他說，之前不曾接觸過政府的土地標售案，面對一大本的投標手冊，資料也不知道如何準備起，所幸有陳奕翰居間協助，不厭其煩的說明，一次兩次甚至三次協助業者補正資料，業者甚至開玩笑地說，除了價格沒有指導之外，其他的陳副總幹事全幫了。

嘉縣有5000多家企業，百分之98以上是中小企業，相對衍生企業資源不足，以及亟需青年勞動人口等問題，面對未來，如何在有限資源下，照顧勞工福祉，促進勞資和諧又能帶動地方經濟發展，了解青年需求，提供切合青年創業、返鄉及發展方案與機會，改善僵化多時的人口結構，將是陳奕翰的首要工作。