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看2.5億路上跑！ 50輛古董車11月嘉義市遊行
阿里山國家風景區管理處、嘉義市旅館公會、嘉義市美術館和台灣古董車發展協會等單位，11月7日至9日，將在嘉義市舉辦古董車展示及大遊行，50輛總價值超過2億5000萬名牌古董車，將繞行嘉義市、縣景點，讓民眾近距離欣賞古董車之美。
嘉義市副市長陳淑慧、阿管處長馬惠達、嘉義市旅館同業公會理事長李素珍丶台灣古董車發展協會創會理事長曾國棟等人，今天都到嘉義市蘭桂坊花園酒店，參加「在嘉珍美」經典古董車展示記者會，行銷11月7日到9日古董車靜動態展示活動。
「每輛古董車都有故事！」曾國棟表示，協會是非營利團體，集合一群對古董車有高度熱誠車友，不定期舉辦古董車活動，要讓更多人喜歡古董車、欣賞古董車。
他說，日本古董車藏家曾經來台灣辦過古董車環台，他和協會成員們都說，「台灣古董車也不少，應該更需要推廣」，因此去年開始辦推展活動，下月7至9日將有50輛車受邀到嘉義市。
50輛古董車11月7日將從民雄廣播博物館整隊，到嘉義市立美術館參加開幕式，繞行嘉義市區道路到檜意森活村；8日還會辦古董車大遊行，活動後再回市立美術館展示， 隔天車隊還將開往半天岩紫雲寺。
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