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嘉義白水湖壽島將設潮汐告示牌 防遊客受困

中央社 / 嘉義縣30日電

東石白水湖、壽島因電影取景爆紅，吸引不少遊客，但漲潮時有危險性，立委蔡易餘今天表示，邀相關位會勘後，將設潮汐告示牌及臨時廁所、涼亭等，提供安全便利旅遊環境。

電影「消失的情人節」在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝，帶動東石景點白水湖、壽島觀光，吸引不少遊客到此地觀賞海景、夕陽，在沙灘踏浪。

但近來卻發生漲潮時遊客受困壽島的意外，立委蔡易餘邀集雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、水利署第五河川局長張庭華與嘉義縣府一同會勘，期盼提供安全便利的旅遊環境。

蔡易餘表示，昨天下午會勘後，相關單位討論決議，臨時廁所由雲嘉南風景區管理處設置，遮陰水文觀測站（涼亭）由第五河川局建置，而路標指示牌及潮汐告示牌將由嘉義縣政府設立。

海巡署指出，農曆初三、十八滿潮時，壽島沙灘整片會被海水淹沒，有危險性；白水湖部分道路也會淹水，會適情況加派人力巡邏，維護遊客安全。

蔡易餘 嘉義 東石

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