台南土城夜市驚傳熄燈！網友難過連署求援 議長回應了

擁有逾30年歷史的土城聖母廟夜市驚傳將在11月熄燈！土城聖母廟夜市攤商昨天收到廟方管委會的公告，要求攤商11月22日起全面停止設攤，消息傳出，許多網友感到震驚，紛紛說「太臨時了」、「在地人的回憶要消失了嗎」，還有網友發起連署要向議長郭信良求助。對此，郭信良今早受訪時表示，已向廟方協商，慎重考慮讓攤商繼續留在廣場營業。

正統鹿耳門聖母廟管理委員會昨天發公告給土城聖母廟夜市攤商，指經10月18日第12屆第13次會議議決通過，預計11月22日起廣場夜市全面停止設攤營業，請各位攤商配合。

消息一傳出，立刻引發網友熱議，有網友感嘆「從小到大的回憶，可惜了」，也有人說「陪伴我長大的夜市，要熄燈好不捨，土城夜市有太多土城人的回憶了」，在地居民建議，如果無法在廣場設攤，希望能改到旁邊的停車場繼續營業。

另外，更有網友試圖發起連署，希望能向在安南區深根多年的台南市議長郭信良求助，希望請郭幫忙土城夜市，留住在地人從小到大的回憶，這是土城人情感串連及熱鬧逛夜市的好去處。

郭信良表示，因為聖母廟新牌樓即將落成，大理石很漂亮，廟方原本認為夜市的油湯若落在大理石花台會不好清洗，才想說要停止設攤，昨天他已經和廟方協商，請他們讓攤商依舊在廣場設攤，但位置距離牌樓遠一點即可，讓地方民眾有休憩、逛夜市的地方，廟方會重新規畫、慎重考慮。廟方回應，目前還在商議中。

台南土城正統鹿耳門聖母廟的「鹿耳門」牌樓從去年7月動土，預計今年底完工，牌樓設計是以進口15貨櫃石材、木材結網15000才為主要建造雕刻素材，全長占約60公尺、高度為19公尺，約有6樓高，有5大門供遊客進出，經費初估超過2億元。

主委王明義說，目前世界聞名的有法國凱旋門、中國天安門，該廟正在建造一座將成為世界各地廟宇牌樓中最高大的一座「鹿耳門」，讓台灣開大門，迎接各方來客前來朝聖。