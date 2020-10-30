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小心開單！台南市府掛指示牌 海安路轉公園南路要待轉

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北區海安路、臨安路、公園南路為多叉路口動線混雜，台南市交通局近日在海安路口掛起大型指示牌，民眾行經海安路要轉公園南路和臨安路都必須待轉。圖／台南市交通局提供
台南市北區海安路、臨安路、公園南路為多叉路口動線混雜，台南市交通局近日在海安路口掛起大型指示牌，民眾行經海安路要轉公園南路和臨安路都必須待轉。圖／台南市交通局提供

台南市北區海安路、臨安路、公園南路為多叉路口動線混雜，為易肇事路口，去年底決議海安路北往南、前往公園南路的機慢車需2段式左轉，但持續有用路人未依規定被開單，台南市交通局近日掛起大型指示牌，希望提升民眾辨識度，也就是民眾行經海安路要轉公園南路和臨安路都必須待轉。

南市交通局長王銘德指出，海安路、公園南路與臨安路口因路型特殊且車流動線複雜，為南市易肇事路口之一，依台南市警察局統計資料，主要肇事類型為海安路3段北往南往海安路方向、與往公園南路行車動線產生交織，經相關單位會勘，決議從108年12月起將海安路北往南前往公園南路機慢車輛列入兩段式左轉管制。

交通工程科長方川和表示，大型圖示化標誌常運用在圓環多叉路口的指示牌面，考量海安路、公園南路與臨安路口道路條件較為特殊，為強化告示效果，所以參考其他縣市建置案例，設置大型圖示化標誌，期望能大幅提升民眾的識別度及遵循行車秩序，減少用路人因誤判道路路型發生交通事故或違規。

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