正妹網紅擺脫家暴陰霾 投入微商創業狂吸金

宅經濟當道，網紅洪彤彤經歷過家暴，勇敢離婚後開始在臉書、IG經營微商，她凡是親力親為，逐步打響名號，累積大批粉絲支持，並吸引千名經銷商加入，去年更創立自有品牌。她鼓勵與她同樣經歷失婚與家暴的女性勇敢走出來，也可以加入自己的品牌經銷商，兼顧家庭還能賺錢。

洪彤彤從小被母親拋棄，加上父親重男輕女，幸好在祖父母的照顧下成長，但21歲那年結婚，卻不幸遭前夫家暴，她勇敢結束不愉快的婚姻，並在2015年開始經營臉書的微商專頁，從個位數的消費者，現在粉絲團累積至萬人追蹤。

洪彤彤2019年創立「HungHouse」自有品牌，販售沐浴露、纖紅薑黃、軟磁睫毛等多項產品，其中軟磁睫毛曾創下2天熱銷4000副的佳績，其他產品也在網路通路上相當搶手，公司營業額逐年攀升。

洪彤彤表示，經營自媒體行銷通路，除了產品好，也要懂得行銷，一路走來感謝大批網友跟粉絲團的支持，加上品牌團隊的努力外，並要感謝她現任的老公吳誌軒。