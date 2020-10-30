聽新聞
test
0:00 / 0:00
正妹網紅擺脫家暴陰霾 投入微商創業狂吸金
宅經濟當道，網紅洪彤彤經歷過家暴，勇敢離婚後開始在臉書、IG經營微商，她凡是親力親為，逐步打響名號，累積大批粉絲支持，並吸引千名經銷商加入，去年更創立自有品牌。她鼓勵與她同樣經歷失婚與家暴的女性勇敢走出來，也可以加入自己的品牌經銷商，兼顧家庭還能賺錢。
洪彤彤從小被母親拋棄，加上父親重男輕女，幸好在祖父母的照顧下成長，但21歲那年結婚，卻不幸遭前夫家暴，她勇敢結束不愉快的婚姻，並在2015年開始經營臉書的微商專頁，從個位數的消費者，現在粉絲團累積至萬人追蹤。
洪彤彤2019年創立「HungHouse」自有品牌，販售沐浴露、纖紅薑黃、軟磁睫毛等多項產品，其中軟磁睫毛曾創下2天熱銷4000副的佳績，其他產品也在網路通路上相當搶手，公司營業額逐年攀升。
洪彤彤表示，經營自媒體行銷通路，除了產品好，也要懂得行銷，一路走來感謝大批網友跟粉絲團的支持，加上品牌團隊的努力外，並要感謝她現任的老公吳誌軒。
有著豐富電商行銷經驗的吳誌軒，吃苦耐勞、認真負責，夫妻倆相輔相成、各司其職，共同在電商領域打造龐大市場商機。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言