立委陳椒華率隊會勘雲林 議員獲准發言卻被「搶麥」

時代力量立委陳椒華21日在立院舉行記者會，質疑雲林西螺東南段1-11號地下水遭重金屬汙染，要求設標準井。今天她率雲林縣議員廖郁賢、彰化縣議員吳韋達，環保署、國產署、台南社大現勘並確認位址；雲林縣議員李明哲到場，說明S13採點「李家從未租過」，希望陳等人明白，李雖獲准發言，談話卻二度遭打斷，最後李請律師代為說明，陳表示「請檢調主動調查汙染行為人」。

韓國瑜岳父砂石場舊址曾被質疑回填廢棄物，今時代力量再懷疑此地重金屬超標，恐有汙染地下水之虞而到場會勘，檢測土壤及地下水管制值；活動前半段，韓的妻舅縣議員李明哲也在場，徵詢能否發言，立委陳椒華同意後，李說明土地原委，不過發言數度被打斷，最後還被「搶麥」，陳一行人繼續會勘，李則由委任律師張捷安發表李家說法。

張捷安提出三點，包括S13採點非李家曾租用的土地範圍，1-11地號從未有租用紀錄；S13是位在地號1-11大片土地裡，告示牌記載由國產署委託西螺鎮公所管理；設立標準井或專業鑑定、檢測，相信依據法令的作為。

張指出，此地騰空30年來，過程被誰堆置廢棄物無從得知，國產署委託西螺鎮公所代管多年，長時間是否有做掩埋或傾倒，需靠國產署或其他專業單位確認，「這原是環保議題，如有政治打算，深感遺憾」， 這是國家土地，李相信國產署會有專業作為。

陳椒華說，會勘未設定是誰汙染及掩埋土地，該區土壤去年查出多項重金屬超標，今年調查該區五點位土壤則全數合格，質疑其中不合理。環保署指出，判定土壤及地下水汙染場址，需以標準井檢測地下水重金屬總量為準，因此今要求國產署設標準井，由中央和地方環保單位協助確認位置，並再次採取土壤樣本，確認土壤和地下水汙染情形。