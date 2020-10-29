全國十大神農獎公布 嘉義縣兩位神農得主成績斐然
農委會第32屆十大神農獎選拔出爐，嘉義縣2人獲十大神農、1人模範農民，成績優異。神農獎得主為鳳梨果農陳映延和養殖虱目魚、白蝦的漁民邱經堯，種酪梨農民沈世政則獲模範農民。
嘉義縣府指出，民雄鄉民陳映延承接家族種鳳梨第三代，建立SOP田間系統化管理，不使用植物性賀爾蒙，利用田間管理及施肥調控，生產賞味期較長鼓聲果，引進省工新型農機及研發全國第一台乘坐式雙行中耕施肥機，擴大生產面積達37公頃，有效降低人工成本，提高經濟效益。
陳映延自創「阿美鳳梨」自有品牌，民國102年結合民雄鳳梨文化園區，成立旺萊山鳳梨文化園區，成功帶動在地產業轉型為六級產業，吸引觀光人潮形成完整之產業鏈，活化在地社區繁榮。外銷部分，帶領社員辦理共同運銷，整合優質鳳梨推廣到國外市場，致力提升台灣鳳梨產業競爭力，堪為業界楷模。
布袋鎮民邱經堯養殖魚塭位在義竹鄉，面積38公頃，水產物虱目魚、白蝦，次產物鱸魚、吳郭魚、草魚、烏魚、豆仔魚、大頭鰱等工作魚；他致力建構「生態級養殖」以「友善水、土、環境」為水產養殖基本價值，保持20年來全程無藥物養殖，連魚池周圍草人工除草確保零汙染。
自創「邱家兄弟」品質保證養殖水產品牌，不吝於分享經驗傳承，舉辦推廣美味、安全又健康「食漁教育」，長期擔任百大養青陪伴師，對養殖漁業理念與經營實務貢獻，足為表率。
竹崎鄉民沈世政，105年自創「阿波卡樂酪梨崎園」品牌，創造市場口碑，酪梨產品不僅有鮮果，更有多元酪梨加工品如冷凍果肉、冰棒、冰淇淋、手工皂等；成功帶領產銷班榮獲108年度十大產銷班的最高榮譽。
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