影／台南議會又爆出衝突！藍議員被抓傷、綠議員流血

台南市議會今天下午原訂進行聯席審查總預算案，卻因有議員清點人數，國民黨議員盧崑福、民進黨議員李宗翰等多人為了議事廳螢幕看板是否顯示出席議員名單而爆發肢體衝突，過程中有4名議員受傷，其中，盧右手被抓傷，李手指流血，會後國民黨團及無黨聯盟砲轟民進黨團無理取鬧護航、以多數暴力製造事端，民進黨團則是譴責暴力，痛斥藍營不該動手打人。

今天下午1時半議會原訂進行聯席審查總預算案，依規定須出席半數議員才開會，由於一開始議員出席人數不足，經兩次休息，由無黨籍議員陳昆和提出清點人數，期間主席蔡育輝表示要將出席議員的名單公布在螢幕看板上，無黨聯盟總召林阳乙及國民黨議員盧崑福認為不需要，後來蔡宣布僅有23名議員在場，敲槌散會，結果引來民進黨議員不滿，要求應將議員名單列在看板上。

民進黨議員質疑林阳乙不要將名單公布在看板上的說法，盧崑福則叫民進黨不要太大聲，並靠近多名民進黨議員，雙方造成拉扯。

盧崑福說，主席敲散會動議後，李宗翰才要求發言，完全沒有照議事程序走，民進黨怎能多數暴力，當時民進黨十多位議員圍過來先動手，他手上有數道清晰傷痕，民進黨打人還喊救命，這就是民進黨所謂的民主進步嗎？