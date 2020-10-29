台大才女張簡曉耘畫展 哀傷的青草味是浮動年代的痕跡

台大農藝系三年級學生張簡曉芸自小喜歡繪畫、寫作，25日起在母校台南市後甲國中舉辦「意識碎片」圖文展，今天開幕儀式上，老師張鵬程稱許她文章中帶有「哀傷的青草味，是浮動年代的痕跡」；她的數學名師父親張簡稱女兒的畫「畫中有話，有詩情，也有畫意。」

張簡曉耘今天透過座談，與學弟妹分享學習畫畫及寫作的成長歷程。她說，自小就喜歡畫畫，印象最深刻的是，小四時父親將她的畫作印成卡片送親友，雖然覺得畫不好，但父親的鼓勵，讓她持續畫下去，也成為課業壓力中最好的紓壓方式。

除了愛繪畫，曉耘也愛寫作，經常投稿獲登出，國中時每年參加後甲國中的甲中文藝獎，從新詩、小說到極短篇都曾獲獎，在老師張鵬程、鍾幸玲等人指導下打下良好寫作基礎。上了台南女中後，曉耘並沒有因為課業壓力加重而放下繪畫與寫作，反成為南一中、南女中、家齊高中聯合舉辦的竹墨文學獎常客。

張簡曉耘目前使用的媒材有電繪，水彩，油畫及壓克力等，「意識碎片」圖文展，共展出50幅作品，包括30幅圖文並陳插畫、16幅人物水彩小品，以及4幅油畫。她說，「創作其實是種意識的展現，零零散散的，可能是你生活中的剪影，也許是你睡前的某個謬思或你通勤時某個想法，這些意識的碎片都是很好的素材。」而作品中透過文字的烘托，帶著個人巧思及文學深度的意涵。她表示，繪畫、寫作未來是副業，也會是人生最大滋潤與養分。

知名文學作家張愛玲送給胡蘭成相片背面的題字「見了他，她變得很低很低，低到塵埃裡，但她的心理是喜歡的，從塵埃裡開出花來」。這是張迷的十大名句之一，張簡曉耘就特別就把這句話畫出來。她表示，日常某個發想，都可是創作的素材。「我們要學會的，就是捕捉他們，展現出來。」