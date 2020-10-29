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感冒後鼻塞頭痛難耐 小心是鼻竇炎引起

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師杜嘉煒。圖／奇美醫院提供
奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師杜嘉煒。圖／奇美醫院提供

67歲的老張多年前曾接受鼻竇炎手術，最近連續幾周頭痛、鼻塞、黃鼻涕，以為是小感冒，直到頭痛欲裂、難以入眠，看了好幾間診所都沒改善，最後轉診至奇美醫學中心治療，醫師以鼻竇內視鏡檢查，發現雙側鼻息肉及黃鼻涕幾乎阻塞整個鼻腔，診斷為慢性鼻竇炎合併鼻息肉。

奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師杜嘉煒指出，鼻竇炎的病人常會有鼻塞、黃鼻涕、嗅覺減退、頭痛、咳嗽等症狀，長期不治療更會影響身心，造成注意力不集中、記憶力減退及睡眠不足，若病症惡化，會擴散到眼睛及腦部，導致眼睛腫脹、腦膜炎等，失明、意識不清甚至致死，老張接受3D導航內視鏡微創手術治療，不須翻嘴皮或臉部傷口，僅住院兩天就將頭痛、鼻塞一次解決，終於擺脫困擾。

杜嘉煒表示，急性鼻竇炎多半是感冒之後，細菌二次感染所造成；慢性鼻竇炎則為未經治療或治療不全的急性鼻竇炎演變而來，成因包括鼻過敏、鼻息肉、空氣污染、吸菸或二手菸、免疫機能不全、解剖構造異常等。尤其在秋冬季節，日夜溫差較大，感冒病人較多，更要及早治療，嚴防併發症的發生。

根據統計，台灣每4人中就有1人罹患慢性鼻竇炎。一般治療方式為鼻竇內視鏡手術，可以治癒8、9成病人，不需傳統「翻嘴皮」手術，但對於復發性鼻竇炎、鼻息肉或鼻腫瘤病人，因屬2D平面視野，手術清除範圍相對保守，特別是在靠近眼睛或顱底位置，治療效果會受到相當限制。

3D導航原理是將病人術前電腦斷層影像上傳至導航系統，建立即時3D立體影像，只要病人頭戴上感應器束帶，可藉由磁發射器產生「鼻腔地圖」，精準定位病灶，增加治癒率，減少併發症，提升病人手術安全。同時大幅減少術後出血，疼痛感變得更輕微，短暫住院觀察後即可出院，目前立體定位導航系統，已納入健保給付範圍，不需要額外自費，更造福廣大病人。

微創手術 息肉

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