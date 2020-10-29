出資4500萬元改建農兵橋 嘉邑行善團尊重地方將留舊名

花蓮市農兵橋50年來肩負起市區與美崙地區交通的重任，因橋齡老舊，檢測發現橋面下陷、橋身多處龜裂，被列為危橋，市公所獲嘉邑行善團援建，出資4500萬元改建並拓寬，原本行善團有意援例更名為「仁兵橋」，但農兵兩字帶有清兵自耕屯墾，農兵一體的歷史意義，雙方討論後，尊重花蓮人歷史記憶，決定保有原名，以（新）農兵橋方式呈現。

農兵橋今年7月中旬起封橋改建，並從原本的6.5公尺拓寬為10公尺、橋長80公尺。花蓮市長魏嘉賢今天赴嘉義市，與嘉邑行善團理事長徐文志簽署「興建公共設施捐贈合作契約書」，確認橋梁重建工程由嘉邑行善團出資，竣工會同點交後，由市公所維護管理。

合作契約書註明，施工廠商必須報請市公所查驗，若公所委託監造單位發現工程品質不符圖面規定時，必須通知廠商限期改善。藉此簽署儀式，確保工程品質以及後續管養。

徐文志說，嘉邑行善團長年投入造橋、鋪路、施棺、濟貧，50多年來，首度與受捐助單位簽署合作契約，此外，以往造橋後都會變更橋名，但他了解農兵橋的歷史淵源後，認為應尊重地方，因此決定以（新）農兵橋呈現，也希望市公所屆時在橋邊立牌說明重建的緣由。

市公所指出，清朝咸豐初年，漢人先民開發奇萊，拓墾於花蓮市十六股附近，農民自行防衛外來攻擊；清光緒年間，清兵自耕屯墾，農兵一體，農兵橋也以此為名，農兵橋在規畫改建時，曾有地方人士有異音，建議保留原橋名。

對於嘉邑行善團尊重在地意見，保留原橋名，魏嘉賢表示這是許多花蓮人的心願，感謝嘉邑行善團圓滿促成。