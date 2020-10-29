「阿善師」推廣雲林高麗菜 邀大眾用新台幣下架它

每年進入秋冬季節，高麗菜的產量易過剩而影響價格，雲林縣為高麗菜主要產區之一，今年初秋甘藍盛產，縣府今天舉辦推廣會行銷，縣長張麗善化身「阿善師」，使用當季高麗菜搭配火鍋、羊肉爐、薑母鴨等料理烹煮，讓洽公民眾品嘗鮮甜滋味，也藉機邀一般民眾及餐廳業者多選購雲林高麗菜，促銷好農產。

「好鍋配好菜！」張麗善說，現在時序進入冬季，正是「吃鍋熱身」的好時機，且湯湯水水裡不可或缺的靈魂就是高麗菜，目前初秋甘藍盛產，西螺果菜市場每公斤均價約29元，其中富含維生素及膳食纖維，適合所有年齡層民眾食用。

縣內多家餐廳業者及農會，包括芸彰牧場台灣牛肉專賣店、番那疆火鍋店、阿官火鍋、西螺鎮農會等，今天也展示各種高麗菜料理；無論是快炒青菜、水煮燙青菜、涼拌小菜或是醃漬泡菜皆合宜，「阿善師」偕副縣長謝淑亞一同品嘗每道料理，直呼「每一道都入味，每一口都對胃！」

「呷魚呷肉嘛愛菜尬」張麗善嘗菜之餘不忘推廣，她強調，雲林已進入冬季高麗菜盛產期，縣府除藉此次推廣活動媒合民眾與餐廳業者團體採購，11月15日將在斗六廳舉辦的「滷肉飯節」，除有神級滷肉飯，現場也將擺設高麗菜推廣區，期再結合雲林良品電商平台網購，為雲林高麗菜衝一波業績。