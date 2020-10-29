快訊

濃煙竄天際！北市信義區中油大樓旁成排起火 連燒32輛機車

我連200天零本土！今境外+3例 分自美、菲、印尼返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「阿善師」推廣雲林高麗菜 邀大眾用新台幣下架它

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（前左二）偕副縣長謝淑亞（前右二）一同品嘗每道鍋物，直呼每道都入味，每口都對胃。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左二）偕副縣長謝淑亞（前右二）一同品嘗每道鍋物，直呼每道都入味，每口都對胃。記者陳苡葳／攝影

每年進入秋冬季節，高麗菜的產量易過剩而影響價格，雲林縣為高麗菜主要產區之一，今年初秋甘藍盛產，縣府今天舉辦推廣會行銷，縣長張麗善化身「阿善師」，使用當季高麗菜搭配火鍋、羊肉爐、薑母鴨等料理烹煮，讓洽公民眾品嘗鮮甜滋味，也藉機邀一般民眾及餐廳業者多選購雲林高麗菜，促銷好農產。

「好鍋配好菜！」張麗善說，現在時序進入冬季，正是「吃鍋熱身」的好時機，且湯湯水水裡不可或缺的靈魂就是高麗菜，目前初秋甘藍盛產，西螺果菜市場每公斤均價約29元，其中富含維生素及膳食纖維，適合所有年齡層民眾食用。

縣內多家餐廳業者及農會，包括芸彰牧場台灣牛肉專賣店、番那疆火鍋店、阿官火鍋、西螺鎮農會等，今天也展示各種高麗菜料理；無論是快炒青菜、水煮燙青菜、涼拌小菜或是醃漬泡菜皆合宜，「阿善師」偕副縣長謝淑亞一同品嘗每道料理，直呼「每一道都入味，每一口都對胃！」

「呷魚呷肉嘛愛菜尬」張麗善嘗菜之餘不忘推廣，她強調，雲林已進入冬季高麗菜盛產期，縣府除藉此次推廣活動媒合民眾與餐廳業者團體採購，11月15日將在斗六廳舉辦的「滷肉飯節」，除有神級滷肉飯，現場也將擺設高麗菜推廣區，期再結合雲林良品電商平台網購，為雲林高麗菜衝一波業績。

農業處長魏勝德指出，民眾可在雲林良品電商平台網購高麗菜；企業及團體採購可電話洽詢保證責任雲林縣義庄合作農場05-5992588、保證責任雲林縣好收合作農場05-7920777、西螺鎮農會供銷部05-5863621#166、167、合苑農產行0922-677010訂購。

雲林縣長張麗善（左六）偕青農促銷雲林高麗菜，許多餐廳業者今天也到場響應採購。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左六）偕青農促銷雲林高麗菜，許多餐廳業者今天也到場響應採購。記者陳苡葳／攝影
好鍋配好菜，秋冬不但是吃鍋進補的好時機，搭配高麗菜滋味更鮮甜。記者陳苡葳／攝影
好鍋配好菜，秋冬不但是吃鍋進補的好時機，搭配高麗菜滋味更鮮甜。記者陳苡葳／攝影
雲林初秋甘藍盛產，縣政府今天舉辦推廣會促銷，並上架電商平台及開放團購管道。記者陳苡葳／攝影
雲林初秋甘藍盛產，縣政府今天舉辦推廣會促銷，並上架電商平台及開放團購管道。記者陳苡葳／攝影

高麗菜 火鍋 張麗善

延伸閱讀

影／張麗善攜美猴王宣導 嚴守「三不」保持安全距離

雲林零瘦肉精聯盟召滿百家業者 以區塊鏈推豬肉品牌

時尚爺奶登台 張麗善攜朱立倫看秀：愛老眼鏡明年還有

西螺大橋藝陣文化祭登場 火炬點亮幸福老橋

相關新聞

台大才女張簡曉耘畫展 哀傷的青草味是浮動年代的痕跡

台大農藝系三年級學生張簡曉芸自小喜歡繪畫、寫作，25日起在母校台南市後甲國中舉辦「意識碎片」圖文展，今天開幕儀式上，老師...

感冒後鼻塞頭痛難耐 小心是鼻竇炎引起

67歲的老張多年前曾接受鼻竇炎手術，最近連續幾周頭痛、鼻塞、黃鼻涕，以為是小感冒，直到頭痛欲裂、難以入眠，看了好幾間診所...

出資4500萬元改建農兵橋 嘉邑行善團尊重地方將留舊名

花蓮市農兵橋50年來肩負起市區與美崙地區交通的重任，因橋齡老舊，檢測發現橋面下陷、橋身多處龜裂，被列為危橋，市公所獲嘉邑...

「阿善師」推廣雲林高麗菜 邀大眾用新台幣下架它

每年進入秋冬季節，高麗菜的產量易過剩而影響價格，雲林縣為高麗菜主要產區之一，今年初秋甘藍盛產，縣府今天舉辦推廣會行銷，縣...

義竹鄉農會首創國產雜糧料理 照顧站長輩吃得健康安心

嘉義縣義竹鄉農會配合農委會綠色照顧示範計畫，在鄉內設置3個綠色照顧站，在農委會農糧署南區分署輔導下，開全國31個農漁會綠...

影／張麗善攜美猴王宣導 嚴守「三不」保持安全距離

雲林林內淵明國中上周四晨間發生學生上學遭猴群圍堵、搶早餐事件，引起全校師生與附近居民恐慌，雲林縣政府策動林內鄉公所加強人...

台南減廢友善店家競賽 環保局：年減92噸垃圾

台南市環保局今年7至10月舉辦減廢消費打卡月月抽獎及減廢友善店家競賽活動，最後一梯次抽獎結果出爐，最大獎的幸運兒為安南醫...

博茶或搏茶好？高山茶都嘉義縣辦茶會名稱引發討論

邁入第5年的高山茶都2020嘉義博茶會，11月21至30日為期10天，再度在阿里山公路上中埔鄉農會金蘭辦事處登場，前縣長...

學甲工業區爐渣填埋案 南市環保採樣並設監測井

時代力量立委陳椒華上月間針對學甲工業區部分用地使用爐渣，造成土壤地下水汙染疑慮，採土壤並分析重金屬含量，台南市環保局指未...

影／最美背影！ 退休老師街頭速寫為麻豆留下美麗風景

在「麻豆人大集合」臉書社群，最近剛始出現台南麻豆美麗的街景速寫作品，引起熱烈關注及迴響，原來員國立曾文農工製圖科退休老師...

老人假牙不合用？ 嘉縣：95%滿意

嘉義縣長翁章梁兌現老人假牙補助政見支票，議員王啟澧昨天質詢說，接獲老人反映，部分假牙材質不佳，出現不合用、咬合不全，要求...

看問題／偏鄉卡細漢？醫療不該被漠視

台南是六都繁華大都會，令人很難想像原台南縣仍有像孤兒般的地方沒有健保藥局，議員多次發聲質疑偏鄉醫療缺乏，看病之路有如漫漫...

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

基隆市立仁愛之家轉型長照園區 BOT投資規模約12億元

左轉專用道恐成直行車陷阱 桃市交通局將盤點改善

推薦農藥殺不死菜蟲？ 彰化縣議員陳玉姬質疑推薦制度

陳其邁要求記酒駕警兩大過免職 藍營議員質疑撈過界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。