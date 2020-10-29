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義竹鄉農會首創國產雜糧料理 照顧站長輩吃得健康安心

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」，10名農會女職員及總舖師翁芳昌， 輪流走秀展示10道雜糧菜色。記者魯永明／攝影
義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」，10名農會女職員及總舖師翁芳昌， 輪流走秀展示10道雜糧菜色。記者魯永明／攝影

嘉義縣義竹鄉農會配合農委會綠色照顧示範計畫，在鄉內設置3個綠色照顧站，在農委會農糧署南區分署輔導下，開全國31個農漁會綠色照顧站首例，使用南部縣市國產雜糧，製作12道飯菜料理免費提供照顧站長輩食用，料理美味富含營養，深獲長輩好評。

義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」，提供國產雜糧料理供來賓及照顧站長輩品嘗享用，義竹國小頭竹分校 10多名小朋友樂器演奏開場表演，接著甫升任農糧署副署長姚志旺與義竹農會總幹事翁永寧，當場用玉米炒三色時蔬，10名農會女職員及總舖師翁芳昌， 輪流走秀展示10道雜糧菜色。

「雜糧料理好呷，特別豆豉虱目魚肚，營養美味！」照顧站6月開站就來共餐的68歲阿公顏堵城說，吃飯又支持國產雜糧，很有意義！照顧站中平村長謝添丁說，「照顧站上課學知識，還有免費澎湃料理吃，真正讚！」

義竹農會在中平及平溪社區設3 個綠色照顧站，免費提供長輩午餐共食、樂齡學習及健康促進等服務，人數共90人，8月至今照顧站推出國產雜糧料理:玉米炒蛋、玉米排骨湯、玉米蛋炒飯、炒三色時蔬 、豆豉虱目魚肚 (黑豆、黃豆)、花生滷豬腳、地瓜綠豆湯、地瓜煎餅、紅藜飯及黑豆飯等共10道飯菜料理，隨天氣轉涼，還提供麻油麵線 (胡麻)及紅豆甜湯。

翁永寧指出，農會配合政策，栽種推廣雜糧作物，硬質玉米2500公頃，面積全國第一，綠色照顧站國產雜糧料理使用的玉米、黑豆及黃豆，都來自鄉內農友，其他雜糧花生、胡麻、地瓜、綠豆、紅豆、紅藜等，也來自南部縣市。姚志旺說，老人需要養生補充營養，雜糧富含膳食纖維、蛋白質、礦物質、維生素等，國產雜糧入菜，讓老人吃得健康安心。

義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」，提供國產雜糧料理供來賓及照顧站長輩享用品嘗。記者魯永明／攝影
義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」，提供國產雜糧料理供來賓及照顧站長輩享用品嘗。記者魯永明／攝影
義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」。記者魯永明／攝影
義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」。記者魯永明／攝影
義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」，提供國產雜糧料理供品嘗。記者魯永明／攝影
義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」，提供國產雜糧料理供品嘗。記者魯永明／攝影
義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」，農會總 </p><!--5--><p> 幹事翁永寧介紹國產雜糧料理。記者魯永明／攝影
義竹農會上午在農會禮堂舉辦「國產雜糧X綠色照顧：雙贏共好記者會」，農會總

幹事翁永寧介紹國產雜糧料理。記者魯永明／攝影

農委會 農糧署

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