影／張麗善攜美猴王宣導 嚴守「三不」保持安全距離

雲林林內淵明國中上周四晨間發生學生上學遭猴群圍堵、搶早餐事件，引起全校師生與附近居民恐慌，雲林縣政府策動林內鄉公所加強人力巡視校園周邊，並加派專業人員施放鞭炮嚇阻猴子下山，縣長張麗善今天早上也帶著「美猴王」向學生宣導防範獼猴的正確觀念，保護自身安全。

本月22日上午6時許，淵明國中學生拎早餐準備走進校園，突遭近40隻猴子圍堵欲搶食，嚇得大家四處逃竄；校長丁清峯說，學校鄰近龍過脈步道，應是最近山上作物已採收完，加上現在正逢枯水期，獼猴可能覓不到食而下山，加上校門口和校內有18棵大王椰子樹，果實正是幼猴最愛，猴子們才會大闖校園。

縣長張麗善、林內鄉長張維崢及林務局南投林管處今天一起到校關心學生狀況，張麗善也帶了布袋戲偶「美猴王」向學生學導將食物及隨身物品放進背包、遇到獼猴時自然走過勿久留、不隨意用手及器具驅猴等方法保護自身安全。

張麗善表示，事發當天縣府農業處已請林內鄉公所加派人力，在上下學時段、學生多時前往學校巡視，並請有驅猴經驗的人士協助，保護師生與住戶安全；由於該處經常有遊客出入，她也呼籲民眾「與獼猴保持距離」不接觸、不餵食、不干擾，尊重其自然行為，並做好垃圾管理。

協助驅猴的農民本身在林茂村山腳下種植果樹，遇見獼猴的次數多，以沖天炮嚇阻獼猴為主要方式，不過鞭炮不長眼，有時會回彈，為此農民還自研「放炮神器」，如今到校園協助驅猴派上了用場。

「獼猴天性會自找食物，強烈呼籲民眾勿餵食」，張維崢說，上周至今日猴群確實較少出現了，不過根據林務局的防治經驗，配合政策宣導加上民眾的實際作為，要改變獼猴習性約需一至兩年時間，才能真正讓牠們回歸山林生活。