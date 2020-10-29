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影／張麗善攜美猴王宣導 嚴守「三不」保持安全距離

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
林內鄉公所請有驅猴經驗的人每天到校協助驅猴，最近猴子的確比較少下山。記者陳苡葳／攝影
林內鄉公所請有驅猴經驗的人每天到校協助驅猴，最近猴子的確比較少下山。記者陳苡葳／攝影

雲林林內淵明國中上周四晨間發生學生上學遭猴群圍堵、搶早餐事件，引起全校師生與附近居民恐慌，雲林縣政府策動林內鄉公所加強人力巡視校園周邊，並加派專業人員施放鞭炮嚇阻猴子下山，縣長張麗善今天早上也帶著「美猴王」向學生宣導防範獼猴的正確觀念，保護自身安全。

本月22日上午6時許，淵明國中學生拎早餐準備走進校園，突遭近40隻猴子圍堵欲搶食，嚇得大家四處逃竄；校長丁清峯說，學校鄰近龍過脈步道，應是最近山上作物已採收完，加上現在正逢枯水期，獼猴可能覓不到食而下山，加上校門口和校內有18棵大王椰子樹，果實正是幼猴最愛，猴子們才會大闖校園。

縣長張麗善、林內鄉長張維崢及林務局南投林管處今天一起到校關心學生狀況，張麗善也帶了布袋戲偶「美猴王」向學生學導將食物及隨身物品放進背包、遇到獼猴時自然走過勿久留、不隨意用手及器具驅猴等方法保護自身安全。

張麗善表示，事發當天縣府農業處已請林內鄉公所加派人力，在上下學時段、學生多時前往學校巡視，並請有驅猴經驗的人士協助，保護師生與住戶安全；由於該處經常有遊客出入，她也呼籲民眾「與獼猴保持距離」不接觸、不餵食、不干擾，尊重其自然行為，並做好垃圾管理。

協助驅猴的農民本身在林茂村山腳下種植果樹，遇見獼猴的次數多，以沖天炮嚇阻獼猴為主要方式，不過鞭炮不長眼，有時會回彈，為此農民還自研「放炮神器」，如今到校園協助驅猴派上了用場。

「獼猴天性會自找食物，強烈呼籲民眾勿餵食」，張維崢說，上周至今日猴群確實較少出現了，不過根據林務局的防治經驗，配合政策宣導加上民眾的實際作為，要改變獼猴習性約需一至兩年時間，才能真正讓牠們回歸山林生活。

農業處強調，台灣獼猴雖已屬一般類野生動物，但仍受「野生動物保育法」保障，除第21條規定，如危及公共安全或人類性命、危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者情況外，不得任意獵捕、宰殺，若違反規定將處6萬至30萬元罰鍰。

雲林縣長張麗善、林內鄉長張維崢及林務局南投林管處等人，今天一起到林內淵明國中關心學生狀況，並宣導正確防範措施。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善、林內鄉長張維崢及林務局南投林管處等人，今天一起到林內淵明國中關心學生狀況，並宣導正確防範措施。記者陳苡葳／攝影
大王椰子樹果實是幼猴的最愛。記者陳苡葳／攝影
大王椰子樹果實是幼猴的最愛。記者陳苡葳／攝影
淵明國中校門口和校內有18棵大王椰子樹，果實正是幼猴最愛，應跟近日猴群下山頻率大增有關。記者陳苡葳／攝影
淵明國中校門口和校內有18棵大王椰子樹，果實正是幼猴最愛，應跟近日猴群下山頻率大增有關。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善、林內鄉長張維崢及林務局南投林管處等人，今天一起到林內淵明國中關心學生狀況，並宣導正確防範措施。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善、林內鄉長張維崢及林務局南投林管處等人，今天一起到林內淵明國中關心學生狀況，並宣導正確防範措施。記者陳苡葳／攝影

台灣獼猴 張麗善 猴子

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