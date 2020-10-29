台南減廢友善店家競賽 環保局：年減92噸垃圾

台南市環保局今年7至10月舉辦減廢消費打卡月月抽獎及減廢友善店家競賽活動，最後一梯次抽獎結果出爐，最大獎的幸運兒為安南醫院趙姓護理師，獨得「Air Pods無線藍芽耳機」。環保局表示，此減廢活動可年減92多公噸垃圾。

環保局表示，最後一梯次抽獎除抽出4名減廢消費打卡得獎者外，還有1名加碼禮。也同時公布台南減廢友善店家競賽前5名，依序是洗寶環保科技，以及4家位於孔廟商圈的茶飲店家，有大紅袍、茶與果、石獅下鮮果冰城及府城豐仙草。詳細得獎資料，可上活動網址https://reurl.cc/9X01rj。

獲得大獎的趙小姐說，上班、外出都會自備環保杯及環保餐具，希望從自身做起，減少資源浪費也避免製造垃圾。當知道服務的醫院加入台南減廢日，成為「奉茶」點，自己在第一時間就將帶著環保杯，到醫院的奉茶點與環保圓形貼圖拍照並上傳。她表示，環保局推動奉茶點、鼓勵減廢是很讚的作法，若能獲得大眾響應，將能減少許多垃圾，更重要的是喝水有益健康；以後會更積極鼓勵周遭親朋一起響應環保生活。。

環保局統計，此次減廢抽獎與店家競賽活動，共有1682人參加抽獎、638家店參加競賽，預估全年可減少92.3公噸垃圾。

環保局長謝世傑表示，減廢友善店家競賽活動雖然告一段落，但環保局仍持續推動減廢友善店家，爭取更多店家加入，相關資料持續更新中。請大家盡量自備環保用具至臺南減廢日響應店家消費，相關資訊可於環保局全民動起來網站/減廢地圖或至臺南減廢日line@（https://lin.ee/2WhHUo)下載。有意加入減廢店家行列，請洽(06)2686751分機308。