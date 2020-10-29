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博茶或搏茶好？高山茶都嘉義縣辦茶會名稱引發討論

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
高山茶都2020嘉義博茶會，11月21至30日為期10天，再度在阿里山公路上中埔鄉農會金蘭辦事處登場，前縣長張花冠任內名稱「世界搏茶會」，縣長翁章梁重新定調，將「搏茶」改「茶博」，到底「博」或「搏」好，引發討論。記者魯永明／翻攝
高山茶都2020嘉義博茶會，11月21至30日為期10天，再度在阿里山公路上中埔鄉農會金蘭辦事處登場，前縣長張花冠任內名稱「世界搏茶會」，縣長翁章梁重新定調，將「搏茶」改「茶博」，到底「博」或「搏」好，引發討論。記者魯永明／翻攝

邁入第5年的高山茶都2020嘉義博茶會，11月21至30日為期10天，再度在阿里山公路上中埔鄉農會金蘭辦事處登場，前縣長張花冠任內名稱「世界搏茶會」，縣長翁章梁重新定調，將「搏茶」改「茶博」，到底「博」或「搏」好，引發討論。

「博或搏」茶，一字之差，說文解字意義不同，中正大學中文系教授王瓊玲說，「博」，大通也。（段注：凡取於人易力曰博。陳風鄭箋。交博好也。）「搏」，索持也。一曰至也。（段注：…索持、謂摸索而持之。周禮環人。搏諜賊。釋文云。搏音博。）

王瓊玲認為，「博茶」有茶學、茶藝、茶道博覽會的多面向意義，確實比搏茶來得好；「搏茶」似乎重在茶技較量。

阿里山茶業協會理事長官建安說，過去世界搏茶會名稱，搏字意義在「以茶會友、搏感情」，用「博茶」少了「搏」意涵；但有茶界人士認為，用「博茶」更能表達茶的多元廣博。

文化觀光局說，高山茶都2020嘉義博茶會，以「博茶」取代「搏茶」，並以「茶藝術」為核心，重新展現茶的多元樣貌，取代舊式競搏之意，厚植茶生活美學的媒介延伸。

從「茶色」邀民眾蒞臨四大茶區，品茶四季、五感體驗。探「茶庶民」如何在平凡日常擁有不凡轉化。尋「茶遊」之台式鬥茶生活響宴，體驗品茗互動藝術與樂趣訪，「茶原」展現的創新鄒式潺茶藝術，更舉辦國內外大師級論壇、親子茶藝賽、茶席體驗、行動鬥茶，結合茶藝、茶道、茶食、茶服、茶器... 等各類具茶時尚美學與創意；邀請民眾前來高山茶都一起共品、共學、共賞！

邁入第5年的高山茶都2020嘉義博茶會，11月21至30日為期10天，再度在阿里山公路上中埔鄉農會金蘭辦事處登場。圖／聯合報資料照片
邁入第5年的高山茶都2020嘉義博茶會，11月21至30日為期10天，再度在阿里山公路上中埔鄉農會金蘭辦事處登場。圖／聯合報資料照片
邁入第5年的高山茶都2020嘉義博茶會，11月21至30日為期10天，再度在阿里山公路上中埔鄉農會金蘭辦事處登場。圖／聯合報資料照片
邁入第5年的高山茶都2020嘉義博茶會，11月21至30日為期10天，再度在阿里山公路上中埔鄉農會金蘭辦事處登場。圖／聯合報資料照片

阿里山 嘉義

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