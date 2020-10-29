南應大旅館系國泰集團旅館簽約 學生海內外實習機會多
台南應用科技大學表示，該校旅館管理系前天與國泰旅館簽約，開辦「國泰旅館觀光事業」人才培育專班，將使南應大旅館系學生職涯發展更加務實深化。
國泰旅館觀光事業隸屬1957年創立的霖園集團。校方指出，雙方結盟，南應大等同成為霖園集團夥伴，享有集團跨產業豐厚資源與橫向聯繫管道，包含國泰金融、國泰地產、國泰資訊及國泰公益。而國泰旅館觀光事業成立於2012年，共有三大旅館品牌，7個據點分別為台北慕軒、台北國泰萬怡酒店，國泰和逸商旅分設於台北、桃園、台南及高雄，南應大旅館系將與國泰共同開設國泰飯店觀光事業CHM學院-CHarMing Seedling，為培養國內優良旅館服務人才一同努力。
南應大表示，旅館系成立第12年，目前有8屆的畢業系友，無論在就業或升學都有很好的表現。目前系上也與四大旅館集團成立人才培育專班，包含國內餐旅龍頭「晶華集團」、台灣豪華酒店代表作「台北文華東方酒店」、大中華地區酒店數最多的「洲際(IHG)酒店集團」，及全球規模最大的「萬豪國際」集團，是與最多酒店品牌專班合作的科系，國際接軌的職場布局亦是發展重點，聞名全球高端服務酒店品牌Four Seasons Hotel & Resort四季酒店集團已將南應大列入管理人才培訓計畫合作學校；而在日本指標性帝國酒店、東京迪士尼酒店等也陸續展開實習合作的機會，國內日系渡假村品牌虹夕諾雅谷關在台第一批進用實習生計畫，畢業生已有7位擔任正職工作。這些人才培育專班及旅館集團的合作，將帶領全系師生一同築夢踏實，縮短學用落差。即使在目前國際疫情嚴峻，校外實習分發未受影響，全數學生均順利媒合全年實習。
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