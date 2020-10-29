南應大旅館系國泰集團旅館簽約 學生海內外實習機會多

台南應用科技大學表示，該校旅館管理系前天與國泰旅館簽約，開辦「國泰旅館觀光事業」人才培育專班，將使南應大旅館系學生職涯發展更加務實深化。

國泰旅館觀光事業隸屬1957年創立的霖園集團。校方指出，雙方結盟，南應大等同成為霖園集團夥伴，享有集團跨產業豐厚資源與橫向聯繫管道，包含國泰金融、國泰地產、國泰資訊及國泰公益。而國泰旅館觀光事業成立於2012年，共有三大旅館品牌，7個據點分別為台北慕軒、台北國泰萬怡酒店，國泰和逸商旅分設於台北、桃園、台南及高雄，南應大旅館系將與國泰共同開設國泰飯店觀光事業CHM學院-CHarMing Seedling，為培養國內優良旅館服務人才一同努力。