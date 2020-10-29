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學甲工業區爐渣填埋案 南市環保採樣並設監測井

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
時代力量立委陳椒華指學甲工業區遭填埋爐渣，經採樣送檢，重金屬含量超標。記者曾吉松／攝影
時代力量立委陳椒華指學甲工業區遭填埋爐渣，經採樣送檢，重金屬含量超標。記者曾吉松／攝影

時代力量立委陳椒華上月間針對學甲工業區部分用地使用爐渣，造成土壤地下水汙染疑慮，採土壤並分析重金屬含量，台南市環保局指未符合標準作業程序，強調該局日前已完成採樣並分析中，結果下月出爐，並將設置監測井，以監測周邊環境地下水品質狀況。

陳椒華是在9月26日至學甲工業區興業段5處用地，採集地表疑似爐渣再利用產品，以土壤檢驗的王水消化法分析重金屬全量。檢驗結果，發現鉻含量超過土壤管制標準6至24倍，銅鎳鋅也超過管制標準和監測標準，她並質疑爐渣填埋深度4公尺。

台南市環保局表示，依環保署規範，判斷土壤是否遭受汙染，採樣應以原生土壤為主，至於土壤與廢棄物混合層部分，應以毒性特性溶出試驗進行檢測。9月26日當天他們也依照環保署採樣分析規定採集地表疑似爐渣再利用產品，以毒性特性溶出試驗 (TCLP)分析重金屬結果，均非屬有害事業廢棄物。

環保局指陳椒華所稱的爐渣填埋深度4公尺說法不正確，強調要採樣至原生土壤才能確定深度，相關檢測數據報告及深度資料，會函送地檢署偵辦。

爐渣 地下水 廢棄物

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