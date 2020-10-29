快訊

送醫搶救宣告不治 台東志航F5E墜機飛官朱冠甍上尉殉職

判決出爐！聯電承認侵害營業秘密 以17.3億元罰金和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／最美背影！ 退休老師街頭速寫為麻豆留下美麗風景

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
鄭勝方帶著曾文社大油畫班同學每周一起在麻豆街頭速寫。記者吳淑玲／攝影
鄭勝方帶著曾文社大油畫班同學每周一起在麻豆街頭速寫。記者吳淑玲／攝影

在「麻豆人大集合」臉書社群，最近剛始出現台南麻豆美麗的街景速寫作品，引起熱烈關注及迴響，原來員國立曾文農工製圖科退休老師鄭勝方，每周帶著曾文社大油畫班及以前退休同事，一起到街頭練習速寫，退休3年多來已創作百幅。在街上有可能就會遇上這群認真速寫的背影。

鄭勝方說，在麻豆文化館隔壁的麻豆消防分隊，望過去的紅色消防車，形成一幅美麗的構圖，也是麻豆街頭最美的景色之一，大家正在認真作畫時，引起第二大隊分隊長丁春能和分隊長廖鼎鈞注意，也特別出面致意，驚喜説「畫得太好了」，感謝他們為消防分隊正面行銷。

鄭勝方每次po出作品就引來驚嘆，之前的總爺派出所波麗士的家，也引起很大的共鳴。不少人詢問「有沒有開班授課」、「有沒有收學生」等，鄭勝方表示，他沒有開班，只有每周三在曾文社大油畫班上課，上午則和有共同興趣的同學，一起在麻豆街頭作畫，留下美麗的風景。

鄭勝方不只愛好街頭速寫，也擅長水彩和油畫，作品會分享在他的臉書，畫我家鄉與麻豆相關的，就會分享在「麻豆人大集合」。

麻豆消防分隊。圖／鄭勝方提供
麻豆消防分隊。圖／鄭勝方提供
曾文農工製圖科退休老師鄭勝方街頭速寫，為家鄉留下美麗風景。記者吳淑玲／攝影
曾文農工製圖科退休老師鄭勝方街頭速寫，為家鄉留下美麗風景。記者吳淑玲／攝影
鄭勝方（中）速寫麻豆消防分隊，第二大隊長丁春能（右）與分隊長廖鼎鈞注意也專程致意。記者吳淑玲／攝影
鄭勝方（中）速寫麻豆消防分隊，第二大隊長丁春能（右）與分隊長廖鼎鈞注意也專程致意。記者吳淑玲／攝影

波麗士

延伸閱讀

台南國道火燒車2人下車拔腿狂奔 消防傻眼...竟有案外案

救人免被撞 消防小隊長一個巧思保護弟兄夜間出勤安全

文旦廢枝之亂？小型農機具補助千件 麻豆只7人買碎枝機

麻豆文旦廢枝條不再到果園清運 農民氣：要向市長抗議

相關新聞

博茶或搏茶好？高山茶都嘉義縣辦茶會名稱引發討論

邁入第5年的高山茶都2020嘉義博茶會，11月21至30日為期10天，再度在阿里山公路上中埔鄉農會金蘭辦事處登場，前縣長...

學甲工業區爐渣填埋案 南市環保採樣並設監測井

時代力量立委陳椒華上月間針對學甲工業區部分用地使用爐渣，造成土壤地下水汙染疑慮，採土壤並分析重金屬含量，台南市環保局指未...

影／最美背影！ 退休老師街頭速寫為麻豆留下美麗風景

在「麻豆人大集合」臉書社群，最近剛始出現台南麻豆美麗的街景速寫作品，引起熱烈關注及迴響，原來員國立曾文農工製圖科退休老師...

老人假牙不合用？ 嘉縣：95%滿意

嘉義縣長翁章梁兌現老人假牙補助政見支票，議員王啟澧昨天質詢說，接獲老人反映，部分假牙材質不佳，出現不合用、咬合不全，要求...

看問題／偏鄉卡細漢？醫療不該被漠視

台南是六都繁華大都會，令人很難想像原台南縣仍有像孤兒般的地方沒有健保藥局，議員多次發聲質疑偏鄉醫療缺乏，看病之路有如漫漫...

台南49個無醫里 將設第3市醫

偏鄉醫療缺乏，台南市有49個「無醫里」，僅有小診所或行動醫療車，無黨籍台南市議員吳禹寰指出，楠西、玉井等山線行政區未有大...

水情嚴峻 大台南可能12月夜間減壓供水

今年台南汛期水庫集水區降雨不如預期，水情轉趨嚴峻，台南市政府表示，因應當前水情，水利署可能今年12月起將大台南列為第一階...

台南列管4處爐渣掩埋案 黃偉哲宣示決心：有違法就送辦

台南市學甲爐渣掩埋案爭議不休，台南市議會今天下午進行學甲區爐渣掩埋案專案調查小組報告，環保局長謝世傑表示，南市原有76處...

學甲爐渣案危及農產信譽 民代：加快調查安撫民心

國民黨中常委高思博、市議員蔡育輝今天表示，台南學甲爐渣已進入市議會最後專案調查階段，台南市政聯盟綜合各方專家見解，認為各...

嘉縣議員批老人假牙補助假牙不合用 要求修改補助方法

嘉義縣老人人口比例全台居冠，縣長翁章梁上任兌現老人假牙補助政見支票，國民黨議員王啟澧上午質詢說，接獲老人反映，部分全口假...

嘉市長照Ｃ站達42處 引入電腦訂餐系統

嘉義市C級巷弄長照中山站、蘭潭站今天揭牌，是嘉市第41、42個開幕的巷弄長照站，提供長者社會參與、健康促進、共餐服務、預...

北港朝天宮串聯全台友宮普度祈願 參加信眾送特製口罩

北港朝天宮歷年來皆以佛教禮儀舉辦法事，展現「佛道一家」精神理念，今年全球受新冠肺炎疫情肆虐，北港朝天宮下半年邀請元亨寺台...

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

捷運植物園站成MV拍攝場景 還被納入國際活動必訪地點

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

南迴最美「安朔高架橋」 榮獲交通界奧斯卡工程冠軍

3年來了16種保育動物 草莓田生態寶庫是最好代言人

嘉市府斥資2500萬 打造全新嘉義公園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。