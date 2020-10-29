影／最美背影！ 退休老師街頭速寫為麻豆留下美麗風景

在「麻豆人大集合」臉書社群，最近剛始出現台南麻豆美麗的街景速寫作品，引起熱烈關注及迴響，原來員國立曾文農工製圖科退休老師鄭勝方，每周帶著曾文社大油畫班及以前退休同事，一起到街頭練習速寫，退休3年多來已創作百幅。在街上有可能就會遇上這群認真速寫的背影。

鄭勝方說，在麻豆文化館隔壁的麻豆消防分隊，望過去的紅色消防車，形成一幅美麗的構圖，也是麻豆街頭最美的景色之一，大家正在認真作畫時，引起第二大隊分隊長丁春能和分隊長廖鼎鈞注意，也特別出面致意，驚喜説「畫得太好了」，感謝他們為消防分隊正面行銷。

鄭勝方每次po出作品就引來驚嘆，之前的總爺派出所波麗士的家，也引起很大的共鳴。不少人詢問「有沒有開班授課」、「有沒有收學生」等，鄭勝方表示，他沒有開班，只有每周三在曾文社大油畫班上課，上午則和有共同興趣的同學，一起在麻豆街頭作畫，留下美麗的風景。