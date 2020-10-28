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吃臭臭鍋比賽 朴子市里長辦大胃王賽重賞10萬
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭擔任臉書「幸福朴子人」版主，為行銷朴子夜市，定周末31日下午5點在夜市，舉辦吃臭臭鍋大胃王比賽，只要在2小時內吃完超大碗的臭臭鍋（約80碗），就可獲得10萬元獎金，報名者沒全數吃完，吃幾碗就須付幾碗錢，報名需繳千元保證金給老闆，多退少補， 引發網友熱議。
楊石旭說，對他提出吃臭臭鍋領10萬元獎金活動，希望外界不需刻意解讀，經與業者討論後，達成以下結論：2小時內吃完80碗（二人以上以時速定勝出者）獨得10萬元。只要能吃完20碗（含）以上（湯可免喝完），全部免費，未滿者需付食用之費用。全部採網路報名或私訊他，報名到30日晚上8點截止，參加者均需簽切結書，若身體有任何不適需自行負責。
附帶說明：如果沒全數吃完，吃幾碗就須付幾碗錢（吃者付費，合理）。報名者需先繳千元保證金給老闆，多退少補。如果有2人（含）以上達陣，以時速決定勝出者。 欲報名者請自行評估體能。
網友紛紛留言討論：「我已過吃到撐的年紀了，我也沒辦法吃到撐了，要比賽大胃王嗎？我請我家最會吃的去報名，可能會吃到最後就吐出來了，因為太撐了，標準太高了，應該沒有人吃的完吧？」；「80碗！大胃王就有難度了，何況是一般人，有點扯！縣政府或公所或警局應該出來禁止（或勸退）違害健康甚至生命的活動」。
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