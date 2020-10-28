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嘉義縣陶藝家李俊蘭、侯春廷榮登第六屆工藝之家
「台灣工藝之家」是國立台灣工藝研究發展中心推動的傑出工藝家認證機制，從2004至2012年經5屆評選，全國計有145位授證並掛牌，睽違8年，今年再次辦理第6屆評選，嘉義縣陶藝家李俊蘭、侯春廷榮登工藝之家，文化觀光局長許有仁說，嘉義縣在全台25位中佔2位表現優異，非常不容易。
45歲陶藝家李俊蘭工作室，隱身竹崎鄉山林裡，除熱中實用陶藝創作，以及陶作教學，還會蓋柴窯，他的「蘭山創意工坊」是全台唯一擁有電窯、瓦斯窯、柴燒窯、鹽燒窯與披薩窯，集五窯於一處的藝術工坊，受邀到各地蓋柴燒窯，作品逾30座。
李俊蘭曾到美國交流，也到日本學習漆藝，增廣陶藝視野，作品多元，每次展覽作品都被搶購一空，這幾年創作不少實用型茶甕、大茶杯，深受收藏家、茶界人士喜愛，藝術創作帶動茶產業。
六腳鄉57歲侯春廷，文化大學美術系畢業，從事設計工作因緣際會接觸交趾陶文創商品，無師自通投入創作，他原在新北市鶯歌創作，1991年與大哥侯金安、弟弟侯吉村，決定回六腳鄉潭仔墘老家土地增設工作室。
他創設的「墘窯交趾陶工作室」，帶動社區居民將陶藝融入生活，營造潭仔墘社區成為陶藝之村。侯春廷交趾陶作品擺脫傳統，創新多元，受邀參與許多公共藝術與裝置藝術，小型茶器受歡迎，推廣茶藝。
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