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觀光危橋梅山鄉瑞興吊橋 嘉義何明德行善團伸援手維修

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣梅山鄉太興村「瑞興觀光吊橋」繩索斷裂，縣府文化觀光局上午會同嘉義何明德行善團負責人陳美智等會勘，行善團近期內將展開維修，文觀局封橋禁止通行。圖／簡慶輝提供
嘉義縣梅山鄉太興村「瑞興觀光吊橋」繩索斷裂，縣府文化觀光局上午會同嘉義何明德行善團負責人陳美智等會勘，行善團近期內將展開維修，文觀局封橋禁止通行。圖／簡慶輝提供

嘉義縣梅山鄉太興村是知名生態景觀「萬鷺朝鳳」熱門景點，當地「瑞興觀光吊橋」繩索斷裂，鄉公所為避免發生意外拉封鎖線，但部分遊客對公告視若無睹，照樣走吊橋；嘉義縣府文化觀光局上午會同嘉義何明德行善團負責人陳美智等會勘，行善團近期內將展開維修。

「有情瑞興吊橋，謝謝大家」，太興村長簡慶輝說，不久的將來，瑞興吊橋再見喔! 感謝縣府文觀局，更感謝何明德行善團陳老師率團為瑞興吊橋，答應修復，菩薩心，這段時間造成不便，請村民見諒，期待早日完成，謝謝大家的配合。

文觀局長許有仁說，梅山議員劉宏文、陳信文關心瑞興吊橋修復，感謝何明德行善團答應修復，目前已用烤漆板加鎖封橋，禁止遊客走吊橋發生意外；陳美智說，等接到縣府公文將展開修復。

簡慶輝說，瑞興觀光吊橋跨越生毛樹溪，連接瑞里與太興村，早年兩村交通要道，現在是觀光功能，觀光吊橋兩側有飛瀑、大石磨等景點，半年前繩索斷裂，他向管理單位梅山鄉公所呈報，轉報縣府爭取修復經費，至今沒下文，吊橋繩索斷裂看似沒有立即危險，卻潛藏危機，何時斷橋不得而知。

嘉義縣梅山鄉太興村「瑞興觀光吊橋」繩索斷裂，縣府文化觀光局上午會同嘉義何明德行善團負責人陳美智等會勘，行善團近期內將展開維修。圖／簡慶輝提供
嘉義縣梅山鄉太興村「瑞興觀光吊橋」繩索斷裂，縣府文化觀光局上午會同嘉義何明德行善團負責人陳美智等會勘，行善團近期內將展開維修。圖／簡慶輝提供
嘉義縣梅山鄉太興村「瑞興觀光吊橋」繩索斷裂，縣府文化觀光局上午會同嘉義何明德行善團負責人陳美智等會勘，行善團近期內將展開維修。圖／簡慶輝提供
嘉義縣梅山鄉太興村「瑞興觀光吊橋」繩索斷裂，縣府文化觀光局上午會同嘉義何明德行善團負責人陳美智等會勘，行善團近期內將展開維修。圖／簡慶輝提供

吊橋 修復 嘉義

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