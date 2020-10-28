台南列管4處爐渣掩埋案 黃偉哲宣示決心：有違法就送辦

台南市學甲爐渣掩埋案爭議不休，台南市議會今天下午進行學甲區爐渣掩埋案專案調查小組報告，環保局長謝世傑表示，南市原有76處列管土地，經積極督促改善，現剩49場址列管，其中埋爐渣有4處，市府會持續清查、要求行為人做改善。

國民黨議員林燕祝指出，台南有多處地底下掩埋不該掩埋的底渣、爐渣、廢棄物等，目前還列管49處，其中掩埋爐渣有學甲、後壁、安南、白河等4處，有列管就要盡快處理，建議利用透地雷達針對受質疑的土地去探測，還給市民零汙染的土地。

國民黨議員蔡育輝表示，因不只是學甲有爐渣掩埋問題，建議將學甲區爐渣掩埋案專案改成台南市爐渣掩埋專案會議。議員王家貞說，台南市將舉辦肉燥飯爭霸賽，市府是否可掛保證台南市絕對不會有米遭到爐渣汙染，讓台南市美食之都的美譽受影響。

議會建設小組召集人李文俊指出，希望市府要求學甲爐渣掩埋案加速清理，查明爐渣總數量，並實地了解學甲農地使用狀況，恢復當地農民和農產物的名聲。主席蔡淑惠裁示，由於許多區域都有疑慮，建議各議員將相關資料交給環保局，以利進一步調查。

台南市長黃偉哲也在議場上宣示決心，他表示，不管是什麼人跟他有任何交情，法律上該怎麼做就怎麼做，部分案子已進入調查，有些則可能還沒被發現，市府都願意去調查，若有違法就移送法辦。謝世傑表示，市府積極改善，目前剩49處土地列管，將積極且持續地清查、改善。