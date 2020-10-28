學甲爐渣案危及農產信譽 民代：加快調查安撫民心

國民黨中常委高思博、市議員蔡育輝今天表示，台南學甲爐渣已進入市議會最後專案調查階段，台南市政聯盟綜合各方專家見解，認為各相關單位應負起責任，徹查和重罰，讓案件真相能夠浮出水面，也讓社會大眾對台南農產安心。

大台南市政倡議發展聯盟邀請市議員蔡育輝，在「爆報台南-午餐約會」廣播節目中，暢談全案的來龍去脈，蔡育輝直指案情始終難以真相大白的癥結在於有議員涉入，形成選舉恩怨，互相攻訐阻擾，以至於涉案公司和接手公司掩埋的爐渣數量，無法吻合。

蔡育輝認為為，案情未突破的關鍵在於環保局檢驗立場為「無汙染就無刑責」，然而檢驗深度、廣度都不切實際，掩埋面積、數量都是空前龐大，市政府有權責開罰至30萬元，卻僅罰7萬元，標準令人質疑。而且，現有違規掩埋處的附近竟然准許業者自己檢驗，卻沒有會同和通知相關部門，作為可疑。反觀環保局對其他環保違規案例的處置都非常嚴厲，中立程度受到質疑。

市政聯盟理事長高思博說，南科園區最近傳出以爐渣作為級配的道路出現路面坑洞現象，可見違規爐渣的危害更是深遠，在市府檢驗廣度與深度不足的情況下，一直高喊「爐渣無毒」，很難讓民眾安心。

蔡育輝也指出，因為爐渣案主要發生地的學甲出現過鎘米流入市場，現在各項疑點更需加速釐清，到底有多少農作物受害或隱藏在市面，完全不得而知，導致學甲的農產品受到外界的排斥，已牽連影響台南農作物的信譽。兩人呼籲檢調和行政部門務必加快檢驗及調查的速率，查明真相，並徹底清理，早日還給學甲清白。