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嘉縣議員批老人假牙補助假牙不合用 要求修改補助方法

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁兌現老人假牙補助政見支票，國民黨議員王啟澧(右)質詢衛生局代理局長趙紋華（左）說，接獲老人反映，部分全口假牙材質不佳，出現咬合不全，要求給符合條件老人選擇。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁兌現老人假牙補助政見支票，國民黨議員王啟澧(右)質詢衛生局代理局長趙紋華（左）說，接獲老人反映，部分全口假牙材質不佳，出現咬合不全，要求給符合條件老人選擇。記者魯永明／翻攝

嘉義縣老人人口比例全台居冠，縣長翁章梁上任兌現老人假牙補助政見支票，國民黨議員王啟澧上午質詢說，接獲老人反映，部分全口假牙材質不佳，出現咬合不全，要求修改補助辦法，讓符合條件老人選擇，將全口假牙4萬補助撥給老人，自己可加錢換材質好的假牙，避免不合用，議員李國勝、詹琬蓁認同，要求縣府修改補助辦法。

老人假牙補助金額及辦法：全口活動假牙每人補助4萬元；半口活動假牙每人2萬元；部分活動假牙每人1萬5000萬元；老人申請就醫由嘉縣牙醫評估後，送衛生局假牙補助審查委員審查決定補助，衛生局統計，至今逾萬名老人申請，已有8888名老人完成假牙，補助金額逾2億元。

上午議會臨時會，審查中低收入戶假牙補助追加金額113萬餘元，議員王啟澧說，接獲老人反映，部分全口假牙材質不佳，出現咬合不全，裝假牙不合用，造成浪費及老人困擾，他說，為讓老人有合用的假牙，與其補助全口假牙，不如讓符合條件老人有選擇權，4萬元補助撥給老人，讓老人自行加碼換材質好、合用的假牙。

衛生局代理局長趙紋華說，假牙補助審查委員會討論補助辦法，認為直接補助衍生請款等問題，部分全口假牙不合用，是假牙調整問題，不是材質問題，委員會維持既有補助辦法，衛生局委外民調老人裝假牙滿意度，95%滿意。王啟澧不接受衛生局自行決定，要求研議調整補助辦法。

衛生局 翁章梁 嘉義

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