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嘉市長照Ｃ站達42處 引入電腦訂餐系統
嘉義市C級巷弄長照中山站、蘭潭站今天揭牌，是嘉市第41、42個開幕的巷弄長照站，提供長者社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務、電話問安及關懷訪視服務等，副市長陳淑慧表示，希望讓長輩能活躍老化、健康老化，打造全齡共享、世代宜居的城市。
兩處C級巷弄站由聖馬爾定醫院、中山里及蘭潭里里長攜手合作，今在中山里辦揭牌暨祝福禮儀式，由陳淑慧宣布啟用。全市84個里已經有42個巷弄長照站，已達到一半，市府希望每一個里都有一個服務據點。
2處據點除結合聖馬醫院團隊與志工駐點，也協助長者健康管理、慢性病衛教服務，透過專業營養師設計符合長者需求的健康餐，並藉由電腦訂餐系統，依長者個別飲食需求，提供多樣化的餐點選擇。
聖馬爾定醫院副院長黃勝雄表示，長照據點希望長輩走出來，互相學習、交流，聘請營養師、關懷師，甚至有專精音樂、手作、藝術及體適能等專家，希望引發長輩樂於學習、參與，還有共餐服務，讓大家能多多交流、交朋友，「長輩過得很好，年輕一輩才會安心拚事業」。
陳淑慧表示，空間裝潢上更以安全溫馨為考量，讓長者在據點活動如同在家般的感受，未來長照站裡面將有營養師、志工服務長輩，包括開設健康及衛生講座、運動課程，以及提供營養豐富、適合長輩的餐點。
巷弄長照站服務時間為每週一至週五早上8點半至下午4點，邀請年滿65歲以上的長者參與，陳淑慧說，市長黃敏惠叮嚀長輩長照站有「社區參與」、「定期健檢」、「飲食均衡」、「規律運動」等功能，一起促進健康，「作伙呷百二」。
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