北港朝天宮串聯全台友宮普度祈願 參加信眾送特製口罩

北港朝天宮歷年來皆以佛教禮儀舉辦法事，展現「佛道一家」精神理念，今年全球受新冠肺炎疫情肆虐，北港朝天宮下半年邀請元亨寺台北講堂會常法師率領高僧師父，於12月15至28日期間主持「水陸普度大齋勝會」，開放報名至11月30日，法會將全程直播、茹素，廟方今天更亮相特製口罩，報名參加法會者即可獲得，5萬份發完為止。

朝天宮自康熙33年（西元1694年）建廟至今300多年，由開山首位法師樹壁和尚迎請聖母來台永駐笨港，爾後北港朝天宮以佛教禮儀舉辦過許多法事，今年全世界共同面對新冠肺炎疫情，廟方除在年初上元法會後，立即舉行梁皇法會，今年下元法會舉行水陸普度大齋勝會。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，水陸普度大齋勝會定位為「悲心廣行」，串聯百間全台寰宇媽祖文化交流協會會員宮廟及台灣各縣市宮廟共同舉辦，自12月15日開始舉行連續14天不間斷，希望集百廟眾神力量，為疫情消災祈福，能讓全球早日遠離疫情侵襲，歡迎大家踴躍報名。

蔡咏鍀表示，此次法會廟方希望以天上聖母慈悲之心，帶領所有善信廣行善事，從自身做起，影響身邊所有人「存善心、行善事、說善言」，法會也立下三大清世主軸，淨化身心、弘揚孝道、行善立德。

包括落實法會期間所有人員全程茹素不殺生；全程直播法會，讓信眾運用網路同步祈福，提升心靈淨化身心；廣倡百善孝為先，尊愛長輩、友愛兄弟姊妹，且此次法會累積的十方功德金，將協助獨居老人、身心障礙長輩，及各項長青項目，並獎勵績優學子。