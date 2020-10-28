台南山上花園水道博物館 獲文化資產保存獎

由國定古蹟原台南水道整建的台南山上花園水道博物館，開館1年多已吸引超過70萬人次遊客，並獲得第5屆文化資產保存獎，台南市文化局長葉澤山表示，將持續投入規劃建設。

水道博物館從荒廢到重生的過程將近3年時間，期間還歷經0206震災，增加重建保存工作的困難度。南市府新聞稿表示，這次獲獎也是對市府團隊的肯定，未來將持續規劃建設，吸引更多民眾到訪，讓文資保存成果融入常民生活。

葉澤山今天表示，為提供台南地區居民潔淨的飲用水，1897年（明治30年）台灣總督府衛生顧問技師巴爾登（W.K.Burton）與其學生兼助手濱野彌四郎進行台南地區水源、水質調查，並自1912年（大正元年）起在山上區興建台南水道，直到1922年（大正11年）完工。

他說，台南水道自曾文溪取水後至沉澱池沉澱，再送至快濾筒室，經加藥、過濾等過程，達到淨水標準後，再利用送出唧筒室，將水送至南側的山上淨水池內水貯水，最後以重力給水方式，將水送至20公里外的台南市區，供應居民民生用水。

葉澤山指出，隨著大台南地區用水需求增加，原台南水道供水處理量漸不敷使用，於是逐步擴大整體設施規模，直到1982年因烏山頭水庫、曾文水庫與潭頂淨水廠陸續完成而功成身退，見證日治時期衛生工程現代化的發展歷程。

他說，由於整體建築與空間形式極具特色，原台南水道於2002年指定為台南縣定古蹟，2005年指定為國定古蹟。在地方爭取下，2014年台灣自來水公司無償捐贈建物設施，並由文化局提列完整修復計畫後，獲得文化部同意補助，進行整修。

葉澤山指出，修復工程於2016年動工，2019年完工，修復過程中力求保存歷史遺跡和風貌，也善加利用舊有材料，建物遭遇戰爭空襲及多次震損，殘跡及修復補強做法也真實呈現，成為整體風貌的特有元素，也因此獲得肯定，抱回文資保存界最大的肯定。

台南市文化局指出，文化部3年舉辦1次的國家文化資產保存獎，今年是第5屆，其中「保存維護類」得主包含原台南水道（水源地區）、台灣總督府交通局鐵道部、打狗英國領事館及官邸3處國定古蹟。