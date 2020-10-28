嘉市府斥資2500萬 打造全新嘉義公園

全嘉義市最大的公園「嘉義公園」創立於1910年，闢建年代久遠，許多設施老舊損壞，市府建設處將斥資2500萬元，打造全齡式兒童遊具，改善小西湖景觀，全區也強化導覽系統與珍貴植物解說牌，預計明年下半年完工，明天將在玉里集會所辦說明會，蒐集民眾意見。

市府建設處指出，嘉義公園是大家共同的回憶，內部歷史文物眾多而被列嘉義市重要文化景觀，導覽系統與珍貴植物解說牌可串聯全區的歷史軌跡，提高大眾對公園歷史脈絡與生態自然的認知，也針對公園內主要幹道改善，符合無障礙通行空間，打造友善綠色的人本環境。

建設處預計將孔廟後方的兒童遊戲場重新設計，因兒童遊戲場現況安全地墊、遊具等設施均有多處老舊損壞的問題，且多為早期罐頭式遊具，將換成從幼兒到老人都能使用的全齡式遊具，希望設計出兼顧在地文化、人文特色及當地使用者需求，創造專屬嘉義公園的遊戲空間。

另外公園內重點區域的修繕，包含太空城堡遊戲場的安全措施加強、舊日式泳池與舊鳥籠的重新規畫設計以及小西湖的修繕工程，小西湖的湖面會變得更清澈，也會種植特色植栽，希望讓民眾在空間中保留舊時記憶的同時，也能感受新意。