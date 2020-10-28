聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市府斥資2500萬 打造全新嘉義公園
全嘉義市最大的公園「嘉義公園」創立於1910年，闢建年代久遠，許多設施老舊損壞，市府建設處將斥資2500萬元，打造全齡式兒童遊具，改善小西湖景觀，全區也強化導覽系統與珍貴植物解說牌，預計明年下半年完工，明天將在玉里集會所辦說明會，蒐集民眾意見。
市府建設處指出，嘉義公園是大家共同的回憶，內部歷史文物眾多而被列嘉義市重要文化景觀，導覽系統與珍貴植物解說牌可串聯全區的歷史軌跡，提高大眾對公園歷史脈絡與生態自然的認知，也針對公園內主要幹道改善，符合無障礙通行空間，打造友善綠色的人本環境。
建設處預計將孔廟後方的兒童遊戲場重新設計，因兒童遊戲場現況安全地墊、遊具等設施均有多處老舊損壞的問題，且多為早期罐頭式遊具，將換成從幼兒到老人都能使用的全齡式遊具，希望設計出兼顧在地文化、人文特色及當地使用者需求，創造專屬嘉義公園的遊戲空間。
另外公園內重點區域的修繕，包含太空城堡遊戲場的安全措施加強、舊日式泳池與舊鳥籠的重新規畫設計以及小西湖的修繕工程，小西湖的湖面會變得更清澈，也會種植特色植栽，希望讓民眾在空間中保留舊時記憶的同時，也能感受新意。
建設處指出，本案將公園改善為全市民都能輕鬆自在地活動的主題性友善公園，將無障礙、友善、共融、全齡及歷史文化等元素共同規畫，並強調安全、生態及永續，希望能夠強化整體公園機能外，也可提升整體休閒與遊憩的環境滿意度，明天也會蒐集居民意見，納入設計元素中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言