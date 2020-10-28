親子好去處！台南虛擬實境 體驗公車模擬駕駛

大台南交通教育主題館因疫情暫停對外開放，南市交通局利用此期間新增評分機制和互動模擬設施，優化兒童駕駛體驗區，並在「交通教育探索區」新增公車模擬駕駛，即日起重新開放讓民眾免費預約體驗。

交通局長王銘德指出，大台南交通教育主題館的「交通教育探索區」新增公車模擬駕駛，小朋友可以透過駕駛視角體驗大客車行駛的內輪差與轉彎死角的潛在危險。

機車交通安全VR新增課程與評分模式，虛擬實境教學課程更豐富；T-bike則新增評分與多人競賽模式，參觀者可以一起騎乘T-bike同遊大台南。主題館也新設交通寶石方塊闖關，小朋友可以透過翻牌記憶遊戲方式，認識道路上的交通標誌。

另外，交通局配合市府陽光電城2.0計畫，主題館3樓「兒童駕駛體驗區」也全面新設太陽能板，除了落實綠能屋頂的政策，也優化兒童駕駛體驗的環境，小朋友可駕駛電動車，在擬真的安全場地中熟悉道路交通號誌、標誌、標線等交通規則。

「大台南交通教育主題館」即日起全面開放民眾免費預約參觀，民眾須在參觀日7天前預約，每月1日10時開始開放下個月可預約場次，開放時間為每周一到四，每日開放上、下午各1場，上午場9時30分、下午場2時30分開放，開放15人以上團體預約，上限30人，預約網站為http://tntcc.tainan.gov.tw/VisitBooking／。