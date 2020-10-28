台東環團要拆美麗灣 全拆還是違建拆？縣府都尊重

台東環保團體今天到縣議會陳抗，要求縣府公開仲裁書、拆除美麗灣及究責歷任縣長，不過，拆除美麗灣部分，環團意見卻有所不同，一是拆部分違建，另一則全拆。台東縣政府表示，尊重各方意見。

縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，縣府都持開放態度，尊重各方意見，也虛心接受指教，縣府對於美麗灣採審慎評估，屆時從中取最大公約數或對台東縣民最好的接受方式，來處理美麗灣後續問題。

反反反行動聯盟、台灣環保聯盟台東分會、地球公民基金會、荒野保護協會台東分會、狼煙行動聯盟等環團，上午前往縣議會舉行美麗灣公開仲裁書，拆除美麗灣及究責歷任縣長陳情記者會，並遞交陳情書。

反反反行動聯盟、莿桐部落族人林淑玲表示，分析美麗灣拆與不拆，從環境面、法律面或建物現況分析結果來看，拆掉整體建物才是有利的方案，呼籲縣府拆除美麗灣建物，還給原來樣貌的杉原灣。

台灣環保聯盟台東分會長李偉俊說，他肯定縣長饒慶鈴任內把美麗灣爭議做了解，不過，他也呼籲縣府強硬起來，把0.965公頃以外屬於違建的部分應拆除，剩下合法的部分建物再來架構、公民監督。