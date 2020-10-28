聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東環團要拆美麗灣 全拆還是違建拆？縣府都尊重
台東環保團體今天到縣議會陳抗，要求縣府公開仲裁書、拆除美麗灣及究責歷任縣長，不過，拆除美麗灣部分，環團意見卻有所不同，一是拆部分違建，另一則全拆。台東縣政府表示，尊重各方意見。
縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，縣府都持開放態度，尊重各方意見，也虛心接受指教，縣府對於美麗灣採審慎評估，屆時從中取最大公約數或對台東縣民最好的接受方式，來處理美麗灣後續問題。
反反反行動聯盟、台灣環保聯盟台東分會、地球公民基金會、荒野保護協會台東分會、狼煙行動聯盟等環團，上午前往縣議會舉行美麗灣公開仲裁書，拆除美麗灣及究責歷任縣長陳情記者會，並遞交陳情書。
反反反行動聯盟、莿桐部落族人林淑玲表示，分析美麗灣拆與不拆，從環境面、法律面或建物現況分析結果來看，拆掉整體建物才是有利的方案，呼籲縣府拆除美麗灣建物，還給原來樣貌的杉原灣。
台灣環保聯盟台東分會長李偉俊說，他肯定縣長饒慶鈴任內把美麗灣爭議做了解，不過，他也呼籲縣府強硬起來，把0.965公頃以外屬於違建的部分應拆除，剩下合法的部分建物再來架構、公民監督。
另荒野保護協會台東分會組長蘇雅婷表示，拆除美麗灣所需財源，地球公民基金會提出向海致敬計畫及前瞻計畫申請經費，同時仿效拆柏林圍牆，募款集資來拆除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言